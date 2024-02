Komisár OSN pre ľudské práva Türk: Situácia v meste Rafah je strašná

Brusel 12. februára (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk kritizoval izraelské útoky na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy ako "kolektívne trestanie Palestínčanov", informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry APA.



"Toto kolektívne trestanie Palestínčanov, predovšetkým ich odpojenie od humanitárnej pomoci, je porušením humanitárneho práva," povedal v pondelok Türk pre ranné vysielanie rakúskeho rozhlasu Ö1. Zároveň vyjadril "vážne obavy", či je postup Izraela primeraný.



Situáciu v Rafahu označil Türk, ktorý sa v pondelok zúčastní na schôdzke ministrov EÚ pre rozvoj v Bruseli, za "strašnú".



"V skutočnosti mi už nenapadajú žiadne slová, ako by bolo možné opísať súčasnú situáciu (v Rafahu)," podotkol.



Mesto Rafah malo pred vypuknutím najnovšej vojny v Pásme Gazy približne 300.000 obyvateľov, pripomína APA. Aktuálne sa ich tam nachádza 1,4 milióna. Mnohí pritom zažili aj smrť členov vlastnej rodiny.



"V takejto situácii ešte viesť útok, tak sa už pýtam: Čo sa ešte musí stať?" uviedol vysoký komisár pre ľudské práva. V súčasnosti je konaním Izraela v Pásme Gazy "najťažšie postihnutých" približne 100.000 ľudí, upozornil. O život prišlo 27.000 ľudí, z toho 70 percent žien a detí. Zranenia utrpelo zhruba 60.000 až 70.000 ľudí.



Vojnu v Gaze vyvolal bezprecedentný útok extrémistov z radikálneho hnutia Hamas a ďalších palestínskych zoskupení na územie Izraela, ku ktorému došlo 7. októbra minulého roka. Zahynulo pri nich približne 1200 ľudí, prevažne civilistov, a ďalších vyše 250 ozbrojenci zavliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



"OSN nie je súčasťou tejto vojny," zdôraznil Türk s tým, že svetová organizácia je povinná kritizovať porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Preto sa podľa neho útočí na OSN i na neho osobne, cituje APA. "Táto mentalita obetného baránka je veľmi negatívnym javom," dodal.



Zároveň obraňoval kritizovanú Agentúru OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA), ktorá podľa neho "vykonáva extrémne dôležitú humanitárnu prácu". UNRWA sa vyčíta, že sa niektorí jej zamestnanci podieľali na útokoch na Izrael z vlaňajšieho októbra. Na schôdzke v Bruseli sa očakáva účasť aj šéfa tejto agentúry Philippa Lazzariniho.



Podľa izraelskej armády Hamas v Gaze zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.