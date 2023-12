Situácia v oblastiach postihnutých povodňami v Nemecku je napätá

Hannover 30. decembra (TASR) - Situácia v oblastiach Nemecka zasiahnutých záplavami je aj v sobotu kritická a na viacerých miestach sú v platnosti výstrahy. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Väčšinu územia krajiny sužujú od Vianoc dažde, niektoré rieky sa vyliali zo svojich korýt a ďalšie sú blízko tohto bodu, píše spravodajská stanica Deutsche Welle (DW).



Úrad pre vodné hospodárstvo a ochranu prírody (NLWKN) v sobotu oznámil, že hladina rieky Weser v spolkovej krajine Dolné Sasko je na niektorých miestach vyššia než najvyššie hlásené hodnoty. Výstraha pred záplavami je v platnosti v hornej a strednej časti rieky Weser, i na riekach Aller a Leine. Nemecká meteorologická služba (DWD) uviedla, že v sobotu v oblastiach so záplavami neočakávajú ďalšie dažde.



Dolné Sasko v piatok požiadalo o pomoc nemeckú armádu (Bundewehr), ktorá podľa svojich vyjadrení uviedla do pohotovosti šesť vrtuľníkov, píše DW. Ministerka vnútra v tejto spolkovej krajine Daniela Behrensová situáciu označila za veľmi napätú.



Úrady v meste Meppen v Dolnom Sasku hlásia, že hladiny riek klesli len minimálne. Viacero osôb museli zachrániť z domov či áut a obyvateľov jedného domova pre seniorov evakuovali. Približne 500 osôb muselo svoje domovy opustiť aj v obci Lilienthal.



Situácia je podľa DPA napätá aj v južnej časti spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko, neďaleko hraníc s Durínskom. Hladiny riek tam z dôvodu dažďa opäť stúpajú.



Hladina rieky Labe v Sasku na východe Nemecka však klesá. V Drážďanoch dosahovala v sobotu ráno úroveň 5,3 metra, v piatok to bolo ešte 5,92 metra. Bežná hodnota je dva metre, píše DPA. V meste i v ďalších obciach Sasku platí výstraha druhého stupňa pred záplavami. Na ďalšie vodné toky sa však varovanie nevzťahuje.