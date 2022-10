SJAC: V Sýrii sa našli stopy po nezvestných rukojemníkoch v zajatí IS

Damask 13. októbra (TASR) - Nové podrobnosti o teroristickej organizácii Islamský štát (IS) poskytujú stopy k miestam, kde môžu byť pochovaní zavraždení rukojemníci. Vo štvrtok to uviedla mimovládna organizácia Sýrske centrum pre spravodlivosť a zodpovednosť (SJAC) so sídlom vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



SJAC sa podarilo presne určiť sedem zadržiavacích zariadení IS. Tri potenciálne hroby identifikovala počas amerického súdneho konania proti členovi bunky IS známej ako "The Beatles".



Štvorčlennú skupinu teroristov rukojemníci pre silný britský prízvuk pomenovali po známej britskej skupine. V Sýrii v rokoch 2012-15 uniesla najmenej 27 ľudí. Vraždy niektorých z nich nafilmovali pre propagandistické videá Islamského štátu, aby šokovali svet. Ďalších prepustili po zaplatení výkupného.



Ľudskoprávna organizácia SJAC uviedla, že na potvrdenie informácií sa zhovárala s bývalými rukojemníkmi, príbuznými obetí a druhým odsúdeným členom bunky IS. Informácie "poskytli dôkazy o možných miestach posledného odpočinku zahraničných aj sýrskych rukojemníkov, o ktorých sa vedelo, že budú popravení", uvádza sa v správe. "K popravám a pochovávaniu často dochádzalo v určitej vzdialenosti od zadržiavacích stredísk", v niektorých prípadoch iba o necelý kilometer ďalej, dodali aktivisti. Ďalšie vyšetrovanie na týchto miestach má potvrdiť prítomnosť ľudských pozostatkov.



Dve možné hrobové miesta sú južne od mesta Rakka, niekdajšej bašty IS, uviedol výskumník zo SJAC Gabriel Young. Tretie predpokladané pohrebisko bolo identifikované v provincii Idlib, ktorá je teraz poslednou veľkou baštou ozbrojenej sýrskej opozície.



El Shafee Elsheikh, člen bunky únoscov a zabijakov z IS, bol v auguste tohto roka v USA odsúdený na doživotie za smrť štyroch amerických rukojemníkov v Sýrii. Spolu s ďalším Britom Alexandrom Koteym ich v januári 2018 v Sýrii chytili kurdské milície; do USA boli prevezení v roku 2020. Koteyho odsúdili na doživotie v apríli tohto roka. Líder skupiny Mohammed Emwazi bol zabitý pri útoku dronom v Sýrii v roku 2015. Štvrtého člena, Ainea Davisa, deportovali z Turecka do Británie, kde bude čeliť súdu za terorizmus.