Skalická nemocnica zabezpečí počas prestavby diagnostiku mobilným CT

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Rekonštrukcia priestorov CT pracoviska na rádiodiagnostickom oddelení má priniesť pacientom aj zdravotníckemu personálu modernejšie, komfortnejšie a technologicky vyspelejšie zázemie.

Autor TASR
Trnava/Skalica 29. januára (TASR) - Skalická nemocnica sa pripravuje na rekonštrukciu CT pracoviska. V súvislosti s montážou nového CT prístroja a komplexnou rekonštrukciou priestorov dočasne uvedie do prevádzky mobilné CT, ktoré sa nachádza v kamióne vedľa hlavnej budovy. TASR o tom informovala Ivana Holíková, manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK, pod ktorú skalická nemocnica patrí.

„Cieľom tohto riešenia je zabezpečiť, aby pacienti mali aj počas prechodného obdobia plnohodnotný prístup k základnej CT diagnostike, bez nutnosti presunu do iného zdravotníckeho zariadenia,“ vysvetlil riaditeľ nemocnice Vladislav Šrojta. Dočasné mobilné pracovisko je určené predovšetkým pre pacientov, ktorým nemocnica poskytuje neodkladnú a základnú zdravotnú starostlivosť.

Rekonštrukcia priestorov CT pracoviska na rádiodiagnostickom oddelení má priniesť pacientom aj zdravotníckemu personálu modernejšie, komfortnejšie a technologicky vyspelejšie zázemie. „Rekonštrukčné práce prinášajú aj isté dopravné a prevádzkové obmedzenia, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou celého procesu,“ dodal Šrojta.
