Skalný zosuv v Alpách prerušil dopravu medzi Francúzskom a Talianskom

Paríž/Rím 28. augusta (TASR) - V dôsledku zosuvu skál vo francúzskych Alpách pozastavili minimálne do štvrtka vlakovú dopravu medzi Francúzskom a Talianskom, oznámili v pondelok miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K rozsiahlemu zosuvu skál, ktorý zasypal aj niekoľko ciest, došlo v nedeľu podvečer v údolí Maurienne v departemente Savojsko (Savoie). Balvany s celkovým objemom 700 kubických metrov zasiahli ochrannú bariéru pri ceste RD 106 vedúcej cez priesmyk Mont-Cenis do talianskeho údolia Susa.



V dôsledku zosuvu museli pozastaviť aj premávku všetkých medzištátnych vlakov na trati Chambéry-Turín, ako aj regionálnu železničnú dopravu v údolí Maurienne, uviedla francúzska železničná spoločnosť SNCF.



Okrem toho uzatvorili pre kamióny aj cestný tunel Fréjus spájajúci Francúzsko a Taliansko. Vodičom veľkých nákladných vozidiel úrady odporučili, aby namiesto neho využili neďaleký tunel Mont Blanc alebo diaľnicu A8.



Francúzsky minister dopravy Clément Beaune avizoval, že potrvá niekoľko dní, kým sa dopravná situácia v postihnutej oblasti vráti do normálu. "Po včerajšom masívnom zosuve pôdy v Maurienne sme zmobilizovali (príslušné) zložky, aby obnovili cestnú a vlakovú dopravu tak rýchlo, ako to len bude možné," uviedol Beaune na sociálnych sieťach.