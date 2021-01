Škandál s prídavkami na deti ohrozuje budúcnosť holandskej vlády

Amsterdam 14. januára (TASR) - Holandská vláda zažíva škandál, ktorý môže viesť k jej pádu. Úrady mylne obvinili tisíce rodičov z neoprávneného poberania prídavkov na deti a požadovali ich splatenie, v dôsledku čoho sa niektoré rodiny zadlžili. V stredu o tom informovala agentúra DPA.



Vládny kabinet sa bude prípadom zaoberať v piatok. Premiér Mark Rutte nevylúčil, že rozpustí vládu.



Predmetom kontroverzie je parlamentné vyšetrovanie, ktoré opisuje, ako vládne agentúry podali na 20.000 rodičov žalobu za podvod a donútili ich vrátiť prídavky na deti. Nakoniec sa však ukázalo, že vo väčšine prípadov sa rodičia previnili len zle vyplnením tlačivom. V iných prípadoch zase rodiny dostali viac peňazí, ako mali nárok, a to v dôsledku kolísania výšky ich príjmu.



Štát navyše vyžadoval, aby rodiny peniaze splatili rýchlo, čo dohnalo niektoré chudobné rodiny, ktoré financie už minuli, na pokraj bankrotu. Obete, ktoré sa voči rozhodnutiu chceli odvolať, súdy odmietli.



Vláda sa dotknutým osobám medzitým ospravedlnila a ponúkla kompenzáciu vo výške približne 30.000 eur na rodinu.



"Boli porušené základné princípy právneho štátu," píše sa v správe z parlamentného vyšetrovania. Správa ďalej uvádza, že takéto zlé zaobchádzanie s rodičmi je v krajine bezprecedentné. Vládny kabinet o správe debatoval v noci na stredu až do skorého rána.



Prípadne rozpustenie vlády by pravdepodobne neovplyvnilo Rutteho politické postavenie, keďže jeho liberálna Ľudová strana slobody demokracie (VVD) je podľa prieskumov verejnej mienky najpopulárnejším politickým subjektom v krajine, komentuje DPA.



Opozícia a ovplyvnené rodiny vládu vyzvali, aby odstúpila. Či sa tak stane, závisí do veľkej miery od Rutteho koaličných partnerov. Samotný premiér uviedol, že neplánuje odstúpiť, pretože Holandsko potrebuje v časoch pandémie koronavírusu stabilitu.