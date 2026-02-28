< sekcia Zahraničie
Škandálmi poznačený bývalý kráľ Juan Carlos sa môže vrátiť do vlasti
Bývalý 88-ročný kráľ žije v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí a pred návratom do Španielska by tam musel najprv presťahovať svoje daňové bydlisko.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 28. februára (TASR) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos by sa po päťapolročnom exile na Blízkom východe mohol vrátiť do vlasti. Vyhlásenie kráľovského paláca v piatok citovala štátna televízia RTVE a ďalšie vybrané médiá, TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Bývalý 88-ročný kráľ žije v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí a pred návratom do Španielska by tam musel najprv presťahovať svoje daňové bydlisko. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť „špekuláciám a možnej kritike“ a tým ochrániť povesť emeritného kráľa aj španielskej monarchie, informovala RTVE. Návrat by bol „osobným rozhodnutím“ bývalej hlavy štátu.
Vyhlásenie kráľovskej rodiny sa vníma ako reakcia na výzvy konzervatívnej opozície, aby sa bývalý monarcha natrvalo vrátil.
Povesť Juana Carlosa poškodila korupčná kauza jeho dcéry Cristiny pre podvody s verejnými peniazmi v nadácii Noós. V čase ekonomickej recesie bol zase v roku 2012 na luxusnej poľovačke na slony v Botswane. Počas ďalších z poľovačiek v Rusku zastrelil desať medveďov a v Rumunsku skolil ťarchavú medvedicu. Takisto nedokázal kriticky zhodnotiť pôsobenie diktátora generála Franca.
Abdikoval 18. júna 2014 v prospech svojho syna, ktorý sa stal kráľom ako Filip VI. V auguste 2020 sa zo Španielska odsťahoval. Podľa správ médií reagoval na tlak ľavicovej vlády a kráľovskej rodiny.
Odvtedy bol Juan Carlos vylúčený z významných oficiálnych štátnych podujatí. V októbri 2023 nebol na ústavnej prísahe vernosti korunnej princeznej Leonor a v novembri 2025 ani na 50. výročí svojho vlastného vyhlásenia za kráľa.
V Abú Zabí a Španielsku sa však občas zúčastňoval na súkromných rodinných akciách.
Bývalý 88-ročný kráľ žije v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí a pred návratom do Španielska by tam musel najprv presťahovať svoje daňové bydlisko. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť „špekuláciám a možnej kritike“ a tým ochrániť povesť emeritného kráľa aj španielskej monarchie, informovala RTVE. Návrat by bol „osobným rozhodnutím“ bývalej hlavy štátu.
Vyhlásenie kráľovskej rodiny sa vníma ako reakcia na výzvy konzervatívnej opozície, aby sa bývalý monarcha natrvalo vrátil.
Povesť Juana Carlosa poškodila korupčná kauza jeho dcéry Cristiny pre podvody s verejnými peniazmi v nadácii Noós. V čase ekonomickej recesie bol zase v roku 2012 na luxusnej poľovačke na slony v Botswane. Počas ďalších z poľovačiek v Rusku zastrelil desať medveďov a v Rumunsku skolil ťarchavú medvedicu. Takisto nedokázal kriticky zhodnotiť pôsobenie diktátora generála Franca.
Abdikoval 18. júna 2014 v prospech svojho syna, ktorý sa stal kráľom ako Filip VI. V auguste 2020 sa zo Španielska odsťahoval. Podľa správ médií reagoval na tlak ľavicovej vlády a kráľovskej rodiny.
Odvtedy bol Juan Carlos vylúčený z významných oficiálnych štátnych podujatí. V októbri 2023 nebol na ústavnej prísahe vernosti korunnej princeznej Leonor a v novembri 2025 ani na 50. výročí svojho vlastného vyhlásenia za kráľa.
V Abú Zabí a Španielsku sa však občas zúčastňoval na súkromných rodinných akciách.