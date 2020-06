Škandinávske aerolínie SAS a Norwegian Air zvýšia od júla počet liniek

Oslo/Štokholm 16. júna (TASR) - Letecké spoločnosti SAS a Norwegian Air zvýšia od júla počet liniek. Spoločnosti tak reagujú na rastúci dopyt po tom, ako vlády začali uvoľňovať karanténne opatrenia prijaté v jarných mesiacoch na obmedzenie šírenia nového koronavírusu.



SAS nasadí od júla 40 svojich lietadiel oproti 30 strojom využívaným tento mesiac. V porovnaní s júnom pridá okrem iných linky zo Škandinávie do Španielska, Talianska a Portugalska. Aj po zvýšení počtu liniek však bude ich počet v júli iba na úrovni 30 % v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka.



Nórske nízkonákladové aerolínie Norwegian Air obnovia zasa od 1. júla lety medzi Kodaňou a dánskym mestom Aalborg. Bude to prvá linka mimo Nórska od zavedenia karanténnych opatrení. "Niekoľko rokov bola Norwegian na tejto linke lídrom na trhu," uviedli aerolínie v utorok, keď oznámili, že denne budú lietať trikrát medzi najväčším a štvrtým najväčším dánskym mestom.



Nízkonákladová nórska spoločnosť musela pre problémy spôsobené koronakrízou požiadať o pomoc. V súčasnosti využíva iba sedem lietadiel na domácich linkách. Zároveň približne 90 % zamestnancov poslala na dovolenku alebo prepustila.



Minulý mesiac dokončila firma Norwegian Air finančnú reštrukturalizáciu, v rámci ktorej kontrolu nad spoločnosťou získali veritelia. Vtedy spoločnosť očakávala, že k obnoveniu liniek mimo Nórska dôjde možno až na budúci rok.



Spoločnosť, ktorá v minulosti zasiahla do transatlantického trhu nízkymi cenami, však doplatila na s tým spojené vysoké náklady a jej situáciu ešte zhoršila koronakríza. Firma teraz oznámila, že bude štíhlejšia a prevádzkovať bude 110, maximálne 120 lietadiel. Pred nástupom pandémie prevádzkovala zhruba 150 strojov.