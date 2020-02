S. Khan kritizuje britskú vládu, že nezabránila teroristickému útoku

Londýn 3. februára (TASR) - Londýnsky starosta Sadiq Khan kritizoval vládu premiéra Borisa Johnsona v súvislosti s jej zlyhaním pri zabránení "predvídateľného" nedeľňajšieho teroristického útoku v Streathame. Informoval o tom v pondelok na svojej webovej stránke denník The Independent.



Muž ozbrojený mačetou v nedeľu na rušnej ulici v londýnskej štvrti Streatham zranil dvoch ľudí. Policajti útočníka následne zastrelili. Išlo o 20-ročného prívrženca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Sudesha Ammana.



Vláda podľa Khana zlyhala v súvislosti s jej sľubom zmeniť protiteroristické zákony, k čomu sa zaviazala v období po novembrovom útoku na moste London bridge. Dve osoby vtedy prišli o život po útoku muža, ktorý bol už v minulosti odsúdený za terorizmus a určitý čas si odpykal vo väzení. Britský premiér vtedy prisľúbil opatrenia, ktoré by znemožnili predčasné prepúšťanie osôb odsúdených za terorizmus.



Obom útokom sa podľa londýnskeho starostu dalo zabrániť. Takisto vyjadril znepokojenie v súvislosti so zmenami v legislatíve, na základe ktorých už sudcovia nemajú právomoc udeliť trest odňatia slobody s vopred neurčenou dĺžkou trvania. Ten úradom umožňoval uistiť sa, že ľudia neboli prepustení na slobodu bez toho, aby bolo preukázané, že už nepredstavujú hrozbu.