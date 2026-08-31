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Sklady Wildberries a Ozon odstránili z máp 2GIS
Služba 2GIS kombinuje digitálnu mapu miest s veľmi podrobným katalógom organizácií a budov.
Autor TASR
Moskva 31. augusta (TASR) - Z ruskej mapovej a navigačnej služby 2GIS boli odstránené sklady patriace internetovým predajcom Ozon a Wildberries vrátane skladov zasiahnutých útokmi dronov. TASR o tom informuje podľa ruského webu Verstka.
Služba 2GIS kombinuje digitálnu mapu miest s veľmi podrobným katalógom organizácií a budov. Vznikla v Novosibirsku v roku 1999 ako DoubleGIS.
Medzi zariadeniami Ozon, ktoré zmizli z máp, sú nedávno napadnuté sklady v Čapajevsku (Samarská oblasť), Orenburgu, Družnom (Adygejská republika), Nevinnomyssku (Stavropoľský kraj) a Blagoveščensku (Baškortostan). V databázach vyhľadávačov sa dajú nájsť, ale v systéme 2GIS sa zobrazí správa: „Pobočka bola odstránená z adresára. Možno bola natrvalo zatvorená alebo dočasne nefunguje.“
V prípade Wildberries boli odstránené Jekaterinburg, Utkina Zavod (Petrohrad), Kotovsk (Tambovská oblasť), Novosemejkine (Samarská oblasť), Novaja Usmaň (pri Voroneži) a ďalšie. Služba po kliknutí na odkaz lokality z vyhľadávača presmeruje používateľov iba na všeobecnú mapu bez zobrazenia skladu.
K 30. júlu 2026 mal Wildberries v Rusku evidovaných 119 skladov pre dodávateľov a mimo Ruska 13. Zo služby boli odstránené sklady v Ruskej federácii, v krajinách ako Kazachstan a Kirgizsko sú stále viditeľné. V službe možno nájsť aj sklady iných predajcov, ako napríklad Yandex Market a Magnit Market.
Niektoré sklady Wildberries údajne „zmizli“ z máp 2GIS koncom júla. Najmenej jeden objekt však bol v tom čase stále viditeľný.
Ukrajinské drony začali útočiť na sklady Wildberries 18. júla a podľa Reuters zničili najmenej 20 lokalít so skladovou plochou najmenej 1,28 miliónov štvorcových metrov a osem z desiatich najväčších logistických objektov.
Útoky na Ozon sa začali 22. augusta, pretože aj tento predajca okrem civilného tovaru distribuoval drony, elektroniku, súčiastky a ďalšie vybavenie pre ozbrojené sily. Preto ho Ukrajina považuje za súčasť vojenskej logistickej infraštruktúry Kremľa.
Podľa Verstky Ozon predal za rok viac ako dva milióny kusov vojenského tovaru v hodnote 25 miliárd rubľov.
Služba 2GIS kombinuje digitálnu mapu miest s veľmi podrobným katalógom organizácií a budov. Vznikla v Novosibirsku v roku 1999 ako DoubleGIS.
Medzi zariadeniami Ozon, ktoré zmizli z máp, sú nedávno napadnuté sklady v Čapajevsku (Samarská oblasť), Orenburgu, Družnom (Adygejská republika), Nevinnomyssku (Stavropoľský kraj) a Blagoveščensku (Baškortostan). V databázach vyhľadávačov sa dajú nájsť, ale v systéme 2GIS sa zobrazí správa: „Pobočka bola odstránená z adresára. Možno bola natrvalo zatvorená alebo dočasne nefunguje.“
V prípade Wildberries boli odstránené Jekaterinburg, Utkina Zavod (Petrohrad), Kotovsk (Tambovská oblasť), Novosemejkine (Samarská oblasť), Novaja Usmaň (pri Voroneži) a ďalšie. Služba po kliknutí na odkaz lokality z vyhľadávača presmeruje používateľov iba na všeobecnú mapu bez zobrazenia skladu.
K 30. júlu 2026 mal Wildberries v Rusku evidovaných 119 skladov pre dodávateľov a mimo Ruska 13. Zo služby boli odstránené sklady v Ruskej federácii, v krajinách ako Kazachstan a Kirgizsko sú stále viditeľné. V službe možno nájsť aj sklady iných predajcov, ako napríklad Yandex Market a Magnit Market.
Niektoré sklady Wildberries údajne „zmizli“ z máp 2GIS koncom júla. Najmenej jeden objekt však bol v tom čase stále viditeľný.
Ukrajinské drony začali útočiť na sklady Wildberries 18. júla a podľa Reuters zničili najmenej 20 lokalít so skladovou plochou najmenej 1,28 miliónov štvorcových metrov a osem z desiatich najväčších logistických objektov.
Útoky na Ozon sa začali 22. augusta, pretože aj tento predajca okrem civilného tovaru distribuoval drony, elektroniku, súčiastky a ďalšie vybavenie pre ozbrojené sily. Preto ho Ukrajina považuje za súčasť vojenskej logistickej infraštruktúry Kremľa.
Podľa Verstky Ozon predal za rok viac ako dva milióny kusov vojenského tovaru v hodnote 25 miliárd rubľov.