Sklenár: Nové plány posilnia schopnosť NATO brániť sa na svojom území

Vilnius 11. júla (TASR) - Nové modernizované obranné plány, ktoré v utorok schválili lídri členských krajín NATO na summite vo Vilniuse, posilnia schopnosť Aliancie brániť sa proti akémukoľvek útoku kdekoľvek na svojom území. Uviedol to v utorok minister obrany SR Martin Sklenár, informuje spravodajca TASR.



Minister vysvetlil, že predmetné plány definujú, ktoré jednotky, akým spôsobom a ako rýchlo budú schopné v prípade potreby zasiahnuť na obranu SR či inej členskej krajiny, najmä na východnom krídle Aliancie.



Slovenský veľvyslanec pri NATO Peter Bátor povedal, že Severoatlantická aliancia novými obrannými plánmi zmenila spôsob, akým pristupuje k obrane. Predtým boli podľa neho zostavené tak, že voči definovaným hrozbám boli vyčlenené určité kapacity, pričom členské krajiny sa spoliehali, že v prípade krízy budú mať dosť času na zoskupenie a nasadenie týchto jednotiek. Situácia sa však zmenila, keďže vojna prebieha v susedstve NATO, čo skracuje čas na reakciu, upozornil.



Sklenár tiež uviedol, že členovia NATO sa dohodli na vytvorení takzvaného rotačného modelu ochrany vzdušného priestoru. V rámci neho má vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Christopher Cavoli zabezpečovať, aby boli tieto kapacity poskytované tam, kde je to potrebné.



K prípadnej ďalšej pomoci SR pre Ukrajinu povedal, že vláda detailne vyhodnocuje jednotlivé požiadavky Kyjeva a je s ním v kontakte. Podľa jeho slov by mohlo ísť skôr o ďalšiu logistickú či technickú podporu než o dodanie zbraní.





(osobitný spravodajca TASR Daniel Sanitrik)