Poľsko:Väčšina obyvateľov je za zavedenie povinného vojenského výcviku

Varšava 6. apríla (TASR) - Väčšina obyvateľov Poľska v súvislosti s udalosťami na susednej Ukrajine podporuje zavedenie povinného základného vojenského výcviku pre verejnosť. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky v stredu zverejnil denník Rzeczpospolita.



Viac ako 70 percent respondentov sa vyslovilo za to, aby muži aj ženy vo veku od 18 do 55 rokov museli absolvovať 16-dňový základný výcvik. Približne 26 percent opýtaných uviedlo, že je proti takémuto opatreniu, uvádza agentúra DPA.



Dobrovoľnícke zálohy poľskej domobrany v súčasnosti podstupujú 16-dňový základný výcvik, počas ktorého sa frekventanti učia strieľať a osvojujú si základné pravidlá boja. Úplný výcvik v domobrane trvá celkovo tri roky.



Poľské ozbrojené sily majú v súčasnosti 111.500 profesionálnych vojakov a 32.000 príslušníkov domobrany. Povinná vojenská služba bola v Poľsku zrušená v roku 2008 a zatiaľ sa neuvažuje o jej opätovnom zavedení.