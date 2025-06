SKOČILI VO VÄZBE: Trest si odpykajú za ukradnutú zlatú WC misu

Londýn 14. júna (TASR) - Dvoch páchateľov krádeže záchodovej misy z pravého zlata, ktorá bola v septembri 2019 odcudzená zo zámku Blenheim v Anglicku, v piatok odsúdili na niekoľko rokov do väzenia.



Ako informovala agentúra AFP, toto umelecké dielo v podobe plne funkčnej toalety z 18-karátového zlata bolo exponátom výstavy na zámku Blenheim - rodisku niekdajšieho britského premiéra Winstona Churchilla. Artefakt s názvom „Amerika“ vytvoril taliansky umelec Maurizio Cattelan.



Dielo s hmotnosťou približne 98 kilogramov bolo poistené na šesť miliónov dolárov. Vyrobené bolo z 20 kilogramov zlata v hodnote približne 2,8 milióna libier. Zlodeji ho z výstavy ukradli len pár hodín po okázalej vernisáži.



Prokuratúra predpokladá, že dielo bolo pravdepodobne rozbité alebo roztavené a krátko po krádeži predané. Zlato sa doteraz nenašlo. Vyšetrovatelia pripúšťajú, že jeden z páchateľov v septembri 2019 odviezol 20 kilogramov zlata do Birmingham Jewellery Quarter, kde ho predal po 26.000 libier za kilogram, čím zarobil 520.000 libier.



Kým tento predajca menom James Sheen bol v piatok odsúdený na štyri roky odňatia slobody - pripočítajú sa mu k 19 rokom väzenia, ktoré si momentálne odpykáva, - jeho komplic Michael Jones dostal ako trest 27 mesiacov väzenia.



Vyšetrovaním sa zistilo, že Jones si deň pred krádežou rezervoval prehliadku zámku a toalety, aby si urobil fotografie a prehliadol objekt, pričom si aj posedel na „zlatom tróne“. Tento zážitok vo svojej výpovedi pred súdom označil za „skvelý“.



Nasledujúce ráno pred úsvitom banda zlodejov prerazila drevené brány do paláca v dvoch ukradnutých vozidlách, pričom na panstve poškodila aj dobre udržiavané trávniky. Zaparkovali na nádvorí a rozbili na zámku okno, ktoré Jones deň predtým odfotografoval. Následne použili kladivá a páčidlo, ktorými vytrhli toaletu zo základov, čím spôsobili značné škody.



Zámok z 18. storočia je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a je v ňom vystavených veľa umeleckých predmetov a dobového nábytku. Každoročne preto priťahuje tisíce návštevníkov.



Dielom, ktoré bolo predtým vystavené v Guggenheimovom múzeu v New Yorku, sa jeho autor Maurizio Cattelan chcel vysmiať hromadeniu bohatstva. Múzeum ho svojho času ponúklo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, keď počas svojho prvého funkčného obdobia požiadal o požičanie obrazu Vincenta van Gogha.