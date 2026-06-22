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Škody v Libanone po vojne s Izraelom odhadujú na 1,38 miliardy dolárov
Z porovnania vyplýva, že hodnotenie nezahŕňa posledné týždne konfliktu.
Autor TASR
Bejrút 22. júna (TASR) - Priame škody na budovách v južnom Libanone sa v dôsledku najnovšej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh odhadujú na približne 1,38 miliardy dolárov (1,21 miliardy eur), uviedli v pondelok v spoločnej správe rozvojový program OSN (UNDP) a libanonské Národné centrum pre vedecký výskum (CNRS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Celkovo bolo úplne zničených 11.095 budov, čo zasiahlo 17.891 bytových jednotiek. Ďalších 2242 budov utrpelo čiastočné škody a 9311 budov zaznamenalo menšie poškodenie,“ uviedol UNDP a libanonské Národné centrum pre vedecký výskum (CNRS), ktoré je prepojené s tamojšou vládou.
Správa sa odvoláva na „rýchle posúdenie škôd na úrovni budov“ na juhu krajiny porovnaním satelitných snímok z konca apríla – takmer dva mesiace po vypuknutí najnovšej vojny – so snímkami z októbra 2025.
Z porovnania vyplýva, že hodnotenie nezahŕňa posledné týždne konfliktu. „Zistenia naznačujú, že priame škody na budovách v južnom Libanone sa odhadujú na 1,38 miliardy dolárov,“ dodáva sa vo vyhlásení.
Proiránske militantné hnutie Hizballáh vtiahlo Libanon do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď odpálilo rakety na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Izrael reagoval tvrdými leteckými útokmi a pozemnou inváziou. Jeho vojaci operujú v pohraničnom pásme do hĺbky približne dvanástich kilometrov na libanonskom území, kde vykonávajú rozsiahle demolačné práce.
Ani jedna zo strán nedodržala prímerie zo 17. apríla, pripomína AFP. Boje utíchli až v sobotu večer po tom, čo hrozilo, že zmaria rámcovú dohodu o ukončení širšej vojny na Blízkom východe, ktorú minulý týždeň podpísali Irán a Spojené štáty.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že izraelské sily zostanú v južnom Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“. Libanonské úrady uvádzajú, že izraelské útoky od 2. marca zabili viac než 4100 ľudí a ďalších vyše milióna vyhnali z domovov.
„Celkovo bolo úplne zničených 11.095 budov, čo zasiahlo 17.891 bytových jednotiek. Ďalších 2242 budov utrpelo čiastočné škody a 9311 budov zaznamenalo menšie poškodenie,“ uviedol UNDP a libanonské Národné centrum pre vedecký výskum (CNRS), ktoré je prepojené s tamojšou vládou.
Správa sa odvoláva na „rýchle posúdenie škôd na úrovni budov“ na juhu krajiny porovnaním satelitných snímok z konca apríla – takmer dva mesiace po vypuknutí najnovšej vojny – so snímkami z októbra 2025.
Z porovnania vyplýva, že hodnotenie nezahŕňa posledné týždne konfliktu. „Zistenia naznačujú, že priame škody na budovách v južnom Libanone sa odhadujú na 1,38 miliardy dolárov,“ dodáva sa vo vyhlásení.
Proiránske militantné hnutie Hizballáh vtiahlo Libanon do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď odpálilo rakety na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Izrael reagoval tvrdými leteckými útokmi a pozemnou inváziou. Jeho vojaci operujú v pohraničnom pásme do hĺbky približne dvanástich kilometrov na libanonskom území, kde vykonávajú rozsiahle demolačné práce.
Ani jedna zo strán nedodržala prímerie zo 17. apríla, pripomína AFP. Boje utíchli až v sobotu večer po tom, čo hrozilo, že zmaria rámcovú dohodu o ukončení širšej vojny na Blízkom východe, ktorú minulý týždeň podpísali Irán a Spojené štáty.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že izraelské sily zostanú v južnom Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“. Libanonské úrady uvádzajú, že izraelské útoky od 2. marca zabili viac než 4100 ľudí a ďalších vyše milióna vyhnali z domovov.