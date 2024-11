Škody vo firmách po povodňach v Španielsku môžu presiahnuť 10 miliárd

Madrid 5. novembra (TASR) - Škody vo firmách na východe Španielska, ktoré zasiahli ničivé záplavy, by sa mohli vyšplhať na viac ako 10 miliárd eur. A úverová expozícia bánk v dotknutých oblastiach má hodnotu zhruba 20 miliárd eur. Uviedli to v utorok zástupcovia miestnych firiem a predstaviteľ španielskej centrálnej banky Ángel Estrada. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vláda v Madride v utorok vyčlenila približne 10,6 miliardy eur na pomoc obetiam záplav, ktoré patria k jedným z najhorších v Európe za celé desaťročia. Najmenej 218 ľudí zomrelo a ďalší sú stále nezvestní. Najviac zasiahnutý bol región Valencia, odkiaľ potvrdili väčšinu obetí.



Centrálna banka identifikovala približne 23.000 firiem s nesplatenými úvermi a 472.000 držiteľov úverov v zaplavených regiónoch, uviedol Estrada, šéf oddelenia centrálnej banky pre finančnú stabilitu.



Z toho 150.000 boli hypotekárne zmluvy. Vláda a banky sa dohodli, že ponúknu moratórium na tieto úvery. Klienti budú počas prvých troch mesiacov ušetrení od platenia mesačných splátok a ďalších deväť mesiacov budú platiť len úroky z hypotéky.



Estrada pritom povedal, že je dôležité zabezpečiť, aby moratórium neviedlo k reklasifikácii úverov, čo by mohlo nútiť banky zvýšiť rezervy na nesplácané pôžičky.



José Vicente Morata, šéf obchodu v regióne Valencia odhaduje, že škody firiem v tejto oblasti vysoko prekročia 10 miliárd eur.



Podľa Estradu je zatiaľ príliš skoro na posúdenie presných ekonomických dôsledkov záplav, hoci pripustil, že došlo k "výraznejšiemu zničeniu kapitálu" ako počas pandémie ochorenia COVID-19. Domnieva sa však, že bankový sektor bude "schopný absorbovať" tieto dôsledky, aj keď sa ukázalo, že klimatické riziká sa napĺňajú rýchlejšie, ako sa očakávalo. Banky by sa teraz mali zamerať na meranie zrýchľujúcich sa rizík, ako aj na riešenie rizík spojených s prechodom na ekonomiku produkujúcu nižšie emisie, poznamenal.



Španielske združenie poisťovní UNESPA predpokladá, že najväčšie náklady na náhradu škôd budú v regióne Valencia. Žiadne čísla však neuviedlo.



Doposiaľ najnákladnejšia ekonomická udalosť spojená s povodňami sa odohrala v Bilbau v roku 1983, keď škody podľa údajov španielskeho poisťovacieho konzorcia vzrástli na viac ako 821 miliónov eur a ďalších 1,08 miliardy zahŕňali súvisiace škody spôsobené silným vetrom.