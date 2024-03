Škola pri Miláne dala žiakom na konci ramadánu deň voľna

Miláno 19. marca (TASR) - Škola neďaleko talianskeho Milána dala žiakom deň voľna na 10. apríla, teda na konci moslimského posvätného pôstneho mesiaca ramadán. Vyvolalo to spor a dokonca vyhrážky smrťou voči riaditeľovi tejto vzdelávacej inštitúcie. TASR prevzala pondelkové informácie z agentúry ANSA.



Dôvodom voľna je, že stredná škola the Istituto Comprensivo Iqbal Masiq v obci Pioltello v metropolitnej oblasti Milána má 40 percent moslimských študentov.



Riaditeľ Alessandro Fanfoni v pondelok na sociálnych sieťach napísal: "Nebojím sa a momentálne nemám v úmysle rozprávať o tejto veci na verejnosti."



Pravicová strana Liga uviedla, že "sa viac stará o zvyšných 60 percent študentov v Pioltelle, ktorí nie sú moslimovia".



Miestna starostka Ivonne Cosciottiová, ktorej obec má 20-percentnú menšinu v cudzine narodených občanov, vyhlásila, že "zatvorenie školy je zdvorilý krok".



Protiimigračná Liga na to zareagovala, že "to nie je zdvorilý, ale netolerantný krok".



Taliansky minister školstva Giuseppe Valditara upozornil, že školy samotné "evidentne nemôžu zavádzať nové sviatky" a dozrie na to, aby "bol školský kalendár rešpektovaný".



Dodal, že "v tomto prípade ide o zákony a nie je to téma na politické spory".



O prípade rozhodne podľa neho regionálny školský úrad.