Školáci vo Francúzsku demonštrujú pre slabé opatrenia proti COVID-19

Paríž/Rennes 5. novembra (TASR) - Už tri dni trvajú vo Francúzsku demonštrácie stredoškolákov za posilnenie hygienických opatrení na svojich školách, ktoré by sa podľa nich v čase pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 mohli ľahko stať ohniskami nákazy. V niektorých školách sa k protestom študentov pridali aj ich učitelia, ktorí tvrdia, že "neexistujúce" opatrenia proti koronavírusu nového typu vystavujú riziku aj ich, informuje agentúra AFP.



Študentské protestné akcie sa konali napríklad v mestách Nantes, Saint-Nazare, Caen či Paríž, ale aj na viacerých školách na ostrove Korzika.



Na niektorých školách sa študenti obmedzili na zablokovanie vchodov do budovy a okupačný štrajk, inde dochádzalo aj k podpaľovaniu odpadkových košov na uliciach - tak to bolo v meste Tours. Väčšinou však mali protesty pokojný priebeh.



Podľa Philippa Vincenta z odborového zväzu riaditeľov škôl (SNPDEN) sa na školy stále vyvíja tlak, aby v triedach bolo až do 35 detí. Upozornil, že v tejto situácii "nosenie rúška nestačí". Školy totiž nie sú schopné zabezpečiť, aby nedochádzalo ku kontaktom žiakov z rozličných tried a skupín ani dozerať na dostatočný odstup medzi deťmi. Problémom je aj zabezpečenie vetrania tried v odporúčanej kvalite a intenzite.



Parížska primátorka Paríža Anne Hidalgová vo štvrtok oslovila vládu, aby v Paríži umožnila otvoriť knižnice, divadlá a telocvične, ktoré sú v súlade s vládnym nariadením pre koronakrízu zavreté. Hidalgová navrhla, aby sa v týchto nevyužívaných priestoroch teraz učili študenti a žiaci.



Zväz SNPDEN sa medzičasom obrátil na ministerstvo školstva a požiadal ho o pokyn vo veci rozdeľovania žiakov v triedach. Navrhol, aby žiaci a študenti počas týždňa striedali dni prezenčnej výučby s dištančnou.



Učiteľský zväz SNES-FSU medzitým na budúci utorok vyhlásil celonárodný štrajk na protest proti súčasným pomerom v rezorte.



Vo Francúzsku vo štvrtok stúpol počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 o rekordných 58.046. Ako uviedla agentúra AFP, ide o druhý rekord v priebehu štyroch dní.



Za posledných 24 hodín zomrelo ďalších 363 nakazených, čím celková bilancia obetí epidémie vo Francúzsku stúpla na 39.037.



Koronavírusom sa doteraz vo Francúzsku nakazilo už 1,6 milióna ľudí.



V snahe obmedziť šírenie koronavírusu vo Francúzsku opäť obmedzili pohyb ľudí. Tieto reštrikcie sú menej prísne ako na jar, ale vzhľadom na vývoj situácie francúzske médiá špekulujú, že vláda zrejme zvažuje ich sprísnenie.



Hlavné mesto Paríž okrem už existujúcich obmedzení od piatka zakáže roznášanie objednaných jedál a alkoholu medzi 22.00 h a 06.00 h. Zakázaný by mal byť aj predaj a konzumácia alkoholických nápojov na verejnosti.