Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. november 2025Meniny má Félix
< sekcia Zahraničie

ŠKOLSKÝ POKUS SA ZMENIL NA DRÁMU: Dve deti sú popálené

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Jeden detský pacient bol transportovaný do nemocnice v Hradci Králové a druhý letecky prepravený do popáleninového centra Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 20. novembra (TASR) - Na základnej škole v Hradci Králové sa vo štvrtok popoludní počas záujmového krúžku popálili dve deti a jedna dospelá osoba. Na mieste zasahovala polícia spolu so záchranármi a hasičmi, uviedla polícia na sociálnej sieti X. Podľa servera iDNES.cz došlo počas chemických pokusov na krúžku k explózii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Počas školskej aktivity na jednej zo základných škôl v Hradci Králové došlo k úrazu troch osôb. Ide o termické poranenia jednej dospelej osoby a dvoch neplnoletých,“ uviedla polícia s tým, že na mieste vykonáva štandardné procesné úkony a zisťuje okolnosti.

Podľa servera iDNES.cz sa počas záujmového krúžku vznietila prchavá látka a nasledoval výbuch. Nahlásený požiar bol po príjazde hasičov podľa ich slov už zlikvidovaný.

Zdravotnícka záchranná služba (ZZS) Královohradeckého kraja na sieti X spresnila, že dospelú osobu ponechala po ošetrení na mieste, jeden detský pacient bol transportovaný do nemocnice v Hradci Králové a druhý letecky prepravený do popáleninového centra Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe. „Vzhľadom na ich vek sa k rozsahu poranení nebudeme viac vyjadrovať,“ dodali záchranári.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.