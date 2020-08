Školský rok sa v Maďarsku začne riadne 1. septembra, oznámil minister

Budapešť 25. augusta (TASR) - Nadchádzajúci školský rok sa v Maďarsku začne v riadnom termíne, teda 1. septembra, oznámil v utorok v Budapešti šéf rezortu ľudských zdrojov Miklós Kásler.



Podľa agentúry MTI minister zdôraznil, že síce zaradenie okolitých krajín podľa epidemiologického rizika sa evidentne mení, šírenie nákazy novým druhom koronavírusu je nepredvídateľné; preto aj verejné vzdelávanie musí byť pripravené na ochranu a prevenciu.



Zdôraznil, že aj napriek uvedeným skutočnostiam v súčasnej epidemiologickej situácii nevidí žiadny dôvod, prečo by sa školský rok v klasickej forme nemohol začať.



Rezort spolu s Národným centrom zdravia (NNK) a s operatívnym štábom vypracovali osemstranový protokol pre školské zariadenia, ktorý určuje dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti, dezinfekciu či spôsob príchodu do školy.



Protokol okrem iného nariaďuje, aby v záujme zamedzenia hromadenia ľudí bol zabezpečený vstup do školy viacerými vchodmi.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach