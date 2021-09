Školský rok sa začal aj v Česku, Rusku či Izraeli

Praha 1. septembra (TASR) - Do školských lavíc sa v stredu v Česku po letných prázdninách vrátil takmer milión žiakov základných a približne 400 tisíc žiakov stredných škôl. V škole väčšina z nich strávila v prvý deň len zopár hodín, pričom okrem zoznamovania a zbližovania sa po prázdninách čakalo žiakov 2. až 9. tried aj antigénové testovanie, približuje portál Novinky.cz.



"Prvýkrát za moju pedagogickú kariéru zahajujeme školský rok tým, že sa deti testujú, ale tak ide život. Ešte čakám na niektoré výsledky, no zatiaľ boli všetci negatívni, takže verím, že sto percent detí prišlo dnes do školy zdravých," povedala Hana Vítová, riaditeľka pražskej základnej školy Na Smetance. Dodala, že prvákov čaká testovanie až vo štvrtok, aby si mohli nerušene užiť svoj prvý školský deň.



Antigénne testovanie čaká českých žiakov teraz ešte dvakrát, a to 6. a 9. septembra. Ak majú deti negatívny test, môžu počas výučby v triede nosiť rúška či respirátory, v spoločných priestoroch školy však naďalej platí povinnosť zakrytého nosa a úst.



Výnimku z testovania majú len žiaci, ktorí sú buď už zaočkovaní, prípadne prekonali covid alebo sa nechali otestovať inde a do školy priniesli potvrdenie s negatívnym výsledkom.



Nový školský rok sa okrem ČR začal v stredu aj vo viacerých ďalších krajinách. V Maďarsku návrat do škôl sprevádzajú podstatne miernejšie epidemiologické opatrenia než vlani, pričom po novom tam nie je povinné nosenie rúšok ani meranie teploty. Do lavíc sa v tejto krajine vrátilo 719.000 žiakov základných škôl a 407.000 žiakov stredných škôl.



Nový školský rok sa prezenčnou výučbou začal - aj napriek stále stúpajúcemu počtu nakazených koronavírusom - tiež v Rusku, kde sa do lavíc vrátilo dovedna približne 17 miliónov žiakov. Ruský minister školstva Sergej Kravcov uviedol, že v súčasnosti sa s dištančnou formou výučby nepočíta. Návrat žiakov do škôl však sprevádza viacero opatrení, približuje agentúra DPA. Žiakom napríklad pravidelne merajú tlesnú teplotu, pričom školy sa snažia, aby počas výuky museli, čo najmenej navštevovať iné triedy ako svoju.



V Moskve žiakom s príznakmi nachladnutia či ochorenia COVID-19 nakázali, aby zostali doma. Ruské úrady nedávno učiteľom a študentom odporučili, aby sa dali zaočkovať. Očkovanie pre 12-17 ročné deti tam však bude sprístupnené až od polovice septembra, pripomína DPA.



Nový školský rok sa začal aj v Izraeli. Asi desatina z celkových 2,4 milióna žiakov však v prvý deň do škôlok, základných a stredných škol nenastúpila. Doma podľa tamojšieho ministerstva školstva ostalo približne 250.000 žiakov. Zhruba 90.000 je podľa hovorkyne rezortu nakazených alebo v preventívnej domácej karanténe, zatiaľ čo zvyšok žije v mestách vysokým výskytom nákazy, prípadne sa ich triedy neotvorili pre nízku úroveň zaočkovania žiakov.



V Izraeli aktuálne očkovanie ponúkajú aj 12 a viacročným deťom. Otvorenie tried na tamojších stredných školách je pritom podmienené tým, aby v nich bolo zaočkovaných prinajmenšom 70 percent žiakov, približuje agentúra AFP.



Školský rok sa v stredu začal tiež v Mongolsku, a napríklad aj vo viacerých indických štátoch.