Školy a inštitúcie v sýrskom Aleppe zostávajú pre paľbu zatvorené

Obyvatelia utekajú zo štvrtí Šajch Maksúd a Ašrafija po tom, čo v utorok vypukli zrážky medzi sýrskymi vládnymi silami a kurdskými bojovníkmi na spornom území severnej časti mesta Aleppo, 7. januára 2026. Foto: TASR/AP

Pri ozbrojených potýčkach z predchádzajúceho dňa zahynulo dovedna deväť ľudí - prevažne civilistov.

Damask 7. januára (TASR) - Školy a verejné inštitúcie v meste Aleppo na severe Sýrie zostali v stredu zatvorené pre ozbrojené strety medzi vládnymi jednotkami a kurdskými silami, ktoré pokračujú už druhý deň, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Stranám konfliktu sa tak naďalej nedarí implementovať dohodu z marca 2025 o začlenení kurdskej poloautonómnej správy a armády pod novú islamistickú vládu Sýrie.

Sýrska armáda následne oznámila, že kurdské štvrte Šajch Maksúd a Ašrafíja v meste Aleppo považuje od stredy od 15.00 h (13.00 h SEČ) za „uzavreté vojenské zóny“, pričom v nich spustila bombardovanie.

Zástupca autonómnej správy Kurdov v Damasku povedal, že spomínané štvrte sú „úplne obkľúčené“, a odmietol tvrdenia, že z týchto oblastí boli vystrelené nejaké granáty. Argumentoval tým, že dané štvrte sú pod kontrolou kurdských síl vnútornej bezpečnosti známych ako Asajíš, „ktoré disponujú iba ľahkými zbraňami“.

Letecké úrady v utorok tiež oznámili pozastavenie prevádzky letiska v Aleppe na 24 hodín a presmerovanie letov do a z tejto destinácie na letisko v Damasku, informovala štátna tlačová agentúra SANA.
