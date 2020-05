Školy na Ukrajine sa otvoria až 1. septembra

Kyjev 6. mája (TASR) - Vzdelávacie inštitúcie na Ukrajine zostanú zavreté až do 1. septembra. Podľa agentúry Ukrinform to v stredu uviedol námestník ministra zdravotníctva Viktor Ľaško.



Podľa jeho slov sa do konca tohto školského roka na Ukrajine nakrátko otvorí len niekoľko škôl, aby sa tam konalo "interné testovanie" žiakov a študentov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vo svojom prejave vyzval Ukrajincov, aby boli disciplinovaní a naďalej dodržiavali hygienické opatrenia a vládne nariadenia týkajúce sa epidémie choroby COVID-19.



"Každý deň rastie počet Ukrajincov, ktorí sa zotavili z koronavírusu. Tento pozitívny trend dodáva optimizmus," uviedol Zelenskyj, ktorý dodal, že "ak chceme toto všetko zachovať, nemali by sme sa poľaviť a mali by sme karanténu uvoľňovať disciplinovane a v súlade s etapami vládneho plánu".



Na Ukrajine bolo k dnešku zaznamenaných 13.184 prípadov nákazy novým koronavírusom a 327 úmrtí. Z nákazy sa od začiatku pandémie uzdravilo 2097 ľudí.



Ukrajinská vláda rozhodla 25. marca o zavedení režimu mimoriadnej situácie na celom území krajiny na mesiac s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Po niekoľkých predĺženiach tohto stavu vláda 4. mája nariadila pokračovať v karanténe na Ukrajine do 22. mája s miernym uvoľnením režimu od 11. mája, dodal Ukrinform.