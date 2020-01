Školy v Izraeli protestovali proti výroku ministra o homosexualite

Tel Aviv 12. januára (TASR) - Školy vo viacerých mestách a obciach Izraela v nedeľu protestovali proti výroku ministra školstva Rafiho Pereca, že homosexualita je neprirodzená.



V rozhovore, ktorý v piatok zverejnil najpredávanejší izraelský denník Jediot achronot, minister na otázku, čo by robil, keby sa mu jedno z jeho detí priznalo so svojou homosexuálnou orientáciou, Perec odpovedal: "Vďaka Bohu, moje deti vyrastali prirodzeným a zdravým spôsobom. A rodiny si budujú na základe židovských hodnôt".



Agentúra DPA v nedeľu informovala, že školské úrady vo viacerých obciach a mestách - vrátane Tel Avivu - požiadali učiteľov, aby v reakcii na Perecove výroky dnešnú prvú vyučovaciu hodinu venovali debate so žiakmi na tému rodovej rovnosti, tolerancie a o komunite LGBT.



Perec bol do vlády delegovaný za ortodoxnú a ultranacionalistickú stranu Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu). V minulosti pôsobil ako hlavný rabín izraelskej armády. Je otcom 12 detí.



Pobúrenie svojimi názormi na homosexualitu Perec vyvolal už v júli roku 2019, keď vyhlásil, že podľa jeho presvedčenia je možné zmeniť sexuálnu orientáciu homosexuálov pomocou terapie.



Tieto Perecove výroky vyvolali odmietavé reakcie vo viacerých organizáciách spätých s komunitou LGBT, ktoré upriamili pozornosť na to, že "človek s takýmito názormi je zodpovedný za vzdelávací systém".



Ministrove výroky odmietli aj viaceré lekárske združenia v Izraeli, ktoré poukázali na to, že podobné terapie ohrozujú život pacienta.



Izraelský minister spravodlivosti Amir Ochana, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite, kritizoval Perecovo najnovšie vyjadrenie a vo svojom tvíte upozornil, že neodráža vládnu pozíciu. Vyslovil predpoklad, že Perecove výroky sa nezakladajú na "poznaní a faktoch, ale skôr na predsudkoch."



Predseda centristickej koalície Modrá a biela (Kachol lavan) Benny Ganc, ktorý bol náčelníkom generálneho štábu izraelských obranných síl, keď bol Perec hlavným vojenským rabínom, vyhlásil, že keby on bol predsedom vlády, netoleroval by podobné vyjadrenia a názory.