Školy v Anglicku sa znovu otvorili pre všetky deti

Učiteľka s ochranným štítom a žiaci počas vyučovania v škole v anglickom meste Stockton v pondelok 8. marca 2021. Foto: TASR/AP

Londýn 8. marca (TASR) - Školy v Anglicku sa v pondelok otvorili pre všetkých žiakov prvýkrát od januára. Milióny študentov sa znovu začali učiť v škole osobne - po týždňoch strávených vzdelávaním z domu prostredníctvom streamovania učiva naživo, uviedla tlačová agentúra DPA.Školy boli dosiaľ otvorené iba pre deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii, napríklad zdravotníkov. Keď však Anglicko zaznamenávalo plynulý pokles v prípadoch nákazy koronavírusom, premiér Boris Johnson 22. februára oznámil, že školy sa budú môcť znovu otvoriť 8. marca.Počas prvých dvoch týždňov návratu do škôl majú žiaci vo veku 11-16 rokov absolvovať tri testy na ochorenie COVID-19 priamo na mieste a doma, pričom neskôr sa budú sami doma testovať dvakrát týždenne.Britské ministerstvo školstva takisto odporúča žiakom stredných škôl, aby v prípade, že nemôžu dodržiavať bezpečné rozstupy, nosili rúško, a to aj v triede.Žiaci základných škôl - vo veku päť až desať rokov - nemusia po návrate do tried absolvovať testy na covid ani nosiť rúško.Do tried sa prvýkrát od decembra vracajú aj niektoré deti v Severnom Írsku. Nariadené dištančné vyučovanie sa im skončilo v piatok 5. marca.