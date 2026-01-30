Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 30. január 2026Meniny má Ema
< sekcia Zahraničie

Školy v Maďarsku dostali e-mailom bombovú hrozbu v ukrajinčine

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Polícia nariadila vyšetrovanie pre podozrenie z hrozby spáchania teroristického činu.

Autor TASR
Budapešť 30. januára (TASR) -Sedem škôl a deväť verejných inštitúcií vo východomaďarskej Hajducko-bihárskej stolici dostalo e-mail s bombovou hrozbou v ukrajinskom jazyku. Podľa servera telex.hu to potvrdila polícia, ktorá vykonala potrebné opatrenia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Polícia nariadila vyšetrovanie pre podozrenie z hrozby spáchania teroristického činu. Dodala, že výhražné e-maily pravdepodobne pochádzajú z rovnakého miesta.

Policajti prehľadali všetky dotknuté zariadenia, avšak nenašli žiadne výbušniny ani výbušné zariadenia.

Server pripomenul, že pred rokom čelili stovky škôl po celej krajine hrozbe bombovým útokom. Prípad je odvtedy predmetom vyšetrovania. „Národný vyšetrovací úrad pohotovostnej polície vedie trestné konanie v súvislosti s bombovými hrozbami v školách v januári 2025, ale v záujme vyšetrovania nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedlo Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK) v reakcii na otázku tenyek.hu k výsledkom vyšetrovania.

Server index.hu napísal, že výhražný e-mail napísala osoba, ktorá sa vydáva za ukrajinského vojaka. V správe píše, že umiestnil približne 500 výbušných zariadení.

Server hirado.hu citoval v tejto súvislosti správu spravodajského servera z ukrajinskej zakarpatskej oblasti karpatalja.ma, ktorý uviedol, že na Ukrajine evidovali v rovnakom čase vyše 2000 bombových vyhrážok po celej krajine. Podľa ukrajinskej polície boli v piatok ráno prijaté varovania na e-mailové adresy štátnych organizácií, samospráv obcí a miest, vzdelávacích inštitúcií, podnikov, bánk, ale aj zábavných podnikov a ďalších zariadení. Ukrajinské orgány preverili zatiaľ zhruba tretinu hrozieb, v ktorých sa poplach ukázal ako falošný, píše karpatalja.ma.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru