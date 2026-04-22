Školy vo švédskom Borlänge zrušili vyučovanie, preverujú sa vyhrážky
Nateraz ešte nie je jasné, či má hrozba reálny základ, píše sa vo vyhlásení polície.
Autor TASR
Štokholm 22. apríla (TASR) - Úrady v meste Borlänge v strednom Švédsku v stredu pre vyhrážky zrušili vyučovanie v 16 štátnych materských, základných a stredných školách. Rovnaké rozhodnutie prijali aj riaditelia viacerých súkromných škôl v meste, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Rozhodnutie je preventívnym opatrením z dôvodu potenciálnej hrozby násilia voči školským aktivitám,“ uviedla v stanovisku samospráva mesta Borlänge.
Polícia vo svojom vyhlásení ozrejmila, že dostala tipy o „hrozbách smerovaných na školy v Borlänge“ a na ich základe začala vo veci predbežné vyšetrovanie. Nateraz ešte nie je jasné, či má hrozba reálny základ, píše sa vo vyhlásení polície.
Útoky na školy sú síce vo Švédsku pomerne zriedkavé, ale vo februári 2025 zabil 35-ročný strelec desať ľudí v centre vzdelávania pre dospelých v meste Örebro – išlo o najzávažnejšiu masovú streľbu v histórii krajiny. Polícia uviedla, že motívom bola snaha útočníka ukončiť svoj život pre finančné a psychické problémy.
V marci 2022 v meste Malmö dobodal 18-ročný študent dvoch učiteľov strednej školy.
V októbri 2015 boli pri rasovo motivovanom útoku na škole v meste Trollhättan zabití traja ľudia. Útočníka s mečom vtedy polícia zastrelila.
