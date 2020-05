Školy zostanú v Poľsku zatvorené zrejme až do konca júna

Varšava 20. mája (TASR) - Školy v Poľsku zostanú s najväčšou pravdepodobnosťou zatvorené až do konca júna, keď sa deťom začnú letné prázdniny. V rozhovore pre poľský rozhlas to v stredu povedal hovorca vlády Piotr Müller, ktorého citovala agentúra Reuters.



V Poľsku sú školy zatvorené od marca, keď v krajine zaznamenali prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Od 25. mája začnú otvárať zariadenia, ktoré by sa postarali o najmenšie deti, vyučovanie však bude aj naďalej pokračovať v on-line režime.



Aktuálny školský rok sa končí 26. júna. Letné prázdniny v Poľsku trvajú dva mesiace, júl a august.



V Poľsku dosiaľ zaznamenali 19.268 prípadov nákazy koronavírusom a 948 úmrtí. Z choroby COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 7903 ľudí, informovalo v utorok večer ministerstvo zdravotníctva.