Včera sa skončil prvý volebný deň v ČR
Medzi prvými svoj hlas v piatok odovzdal český prezident Petr Pavel, podľa ktorého nebudú povolebné vyjednávania jednoduché, ale naopak, krušné.
Autor TASR
Praha 3. októbra (TASR) - Skončil sa prvý hlasovací deň vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu. Volebná účasť sa na väčšine miest pohybovala okolo 40 percent, na niektorých miestach aj 50 percent. Počas dňa sa vyskytli aj problémy, najvýraznejší bol s aplikáciou eDoklady. Mnohí ľudia sa museli vrátiť domov po klasický občiansky preukaz, aby mohli svoj hlas odovzdať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Medzi prvými svoj hlas v piatok odovzdal český prezident Petr Pavel, podľa ktorého nebudú povolebné vyjednávania jednoduché, ale naopak, krušné. Dôvodom je podľa neho aktuálny rozkol medzi súčasnou koalíciou a opozíciou. Avizoval, že do povolebného procesu sa chce naplno zapojiť a s lídrami strán, ktoré sa dostanú do snemovne, začne rokovať už v nedeľu ráno.
Najvýraznejším problémom, ktorý skomplikoval prvý volebný deň, bola aplikácia eDoklady. Na to, aby sa ľudia mohli preukázať digitálnym občianskym preukazom, si mali aplikáciu aktualizovať. K tomu ich údajne ministerstvo vnútra vyzývalo, ale mnohí tak neurobili. Keď si ju chceli aktualizovať na mieste, systém pre vysokú záťaž nefungoval.
Riaditeľ Digitálnej informačnej agentúry Martin Mesršmíd vo vysielaní stanice ČT24 tvrdil, že sa na záťaž pripravovali, ale bola napokon oveľa vyššia. „Predpokladali sme záťaž, ktorá bola približne polovičná alebo tretinová, než sa nakoniec ukázalo. Tá koncentrácia do relatívne krátkeho času bolo to, čo ten systém zaťažilo,“ vysvetľoval. Dodal, že tí, ktorí si aplikáciu aktualizovali vopred, problém nemali.
Voľby v Česku pokračujú aj v sobotu. Volebné miestnosti sa otvoria ráno o 8.00 h a ľudia budú môcť svoj hlas odovzdať až do 14.00 h. Následne ich začnú volebné komisie počítať a priebežné výsledky bude zverejňovať Český štatistický úrad. Konečné výsledky by mali byť podľa odhadov známe vo večerných hodinách.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
