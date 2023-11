Skončil sa štrajk rušňovodičov, rokovania so spoločnosťou DB pokračujú

Berlín 17. novembra (TASR) - Dvadsaťhodinový štrajk Odborového zväzu nemeckých rušňovodičov (GDL) v spore o mzdy so štátnou Nemeckou železničnou spoločnosťou (Deutsche Bahn - DB) sa vo štvrtok večer oficiálne skončil.



Obmedzenia však pretrvávali do noci, pričom v jednotlivých spolkových krajinách sa mierne líšili. Očakáva sa, že osobná doprava v celom Nemecku bude prebiehať bez problémov až v piatok ráno, keď sa obnoví prevádzka, informuje tlačová agentúra DPA.



Šéf GDL Claus Weselsky na odborárskom zhromaždení nevylúčil nové výstražné štrajky. Weselsky opakovane zdôraznil, že si chce včas zabezpečiť právnu pozíciu a umožniť svojim členom hlasovať o časovo neobmedzených štrajkoch.



Minulý týždeň počas prvého kola rokovaní Weselsky zdôraznil, že GDL nikdy neštrajkoval počas vianočných sviatkov, ale nevylúčil ani túto možnosť. Štrajk viedol k hromadnému rušeniu vlakov v celej krajine; vo štvrtok premávalo len 20 percent spojov.



Ide o prvú protestnú akciu GDL v súčasnom mzdovom spore. Zväz požaduje zvýšenie mzdy o 555 eur mesačne a kompenzačný bonus za infláciu na obdobie 12 mesiacov.



Ďalšou základnou požiadavkou je skrátenie pracovného času pre zamestnancov pracujúcich na zmeny z 38 na 35 hodín týždenne s kompenzáciou plnej mzdy. Železničná spoločnosť to označuje za nesplniteľné.



Ďalšie kolo rokovaní medzi oboma stranami bolo naplánované na tento štvrtok a piatok. Po oznámení štrajku však DB od neho odstúpila.



Weselsky uviedol, že krátky štrajk počas prebiehajúcich rokovaní nie je ničím výnimočným. "Je to úplne normálny proces pri kolektívnom vyjednávaní, keď si zamestnanci uvedomia, že druhá strana potrebuje doučovanie," vyhlásil.



Ďalšie stretnutie je naplánované na koniec budúceho týždňa, ale nie je jasné, či sa rokovania uskutočnia.



Hovorca železníc apeloval na GDL, aby vyjednával bez toho, aby zamestnanci vstúpili do štrajku. "Dnešný štrajk je nezodpovedný, zaťažuje našich cestujúcich. Musíme nájsť riešenia za rokovacím stolom, nie prostredníctvom štrajkov," povedal.



Kolektívne zmluvy dohodnuté s GDL sa budú vzťahovať na 10.000 zamestnancov DB. GDL je menšou z dvoch odborových organizácií na nemeckých štátnych železniciach.



Odborový zväz železníc a dopravy (EVG) už začiatkom roka vyjednal nové kolektívne zmluvy pre približne 180.000 zamestnancov.