Skončil sa výber porotcov pre proces s Weinsteinom

New York 17. januára (TASR) - V procese s filmovým producentom Harveym Weinsteinom obžalovaným zo znásilnenia bol ukončený výber porotcov. V porote je sedem mužov a päť žien. Proces bude pokračovať na budúcu týždeň v stredu výpoveďami svedkov, informovala agentúra AP.



Proces s Weinsteinom sa začal minulý týždeň. Zo sexuálnych útokov ho v posledných rokoch obvinilo viac ako 80 žien, medzi nimi filmové hviezdy ako Angelina Jolieová, Ashley Juddová, Uma Thurmanová a Salma Hayeková.



Proces, ktorý môže trvať až dva mesiace, sa však týka iba obvinení dvoch žien — jednu mal Weinstein nútiť v roku 2006 do orálneho sexu, druhú v roku 2013 údajne znásilnil. V prípade usvedčenia hrozí zakladateľovi štúdia Miramax doživotný trest odňatia slobody.



V deň začiatku procesu v New Yorku vzniesla prokuratúra v Los Angeles voči Weinsteinovi ďalšie dve obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho násilia. Prokuratúra tvrdí, že 18. februára 2013 vnikol do hotelovej izby jednej ženy, ktorú znásilnil. Nasledujúci večer Weinstein sexuálne napadol ďalšiu ženu v hotelovom apartmáne v Beverly Hills. V tomto prípade môže byť odsúdený na 28 rokov väzenia.