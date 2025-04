Skončila sa omša za pápeža, rakvu vezú do mariánskej baziliky

JB 12 Vatikán - Rakva s telesnými pozostatkami zosnulého pápeža Františka je vynášaná na Námestie sv. Petra vo Vatikáne počas jeho pohrebu v sobotu 26. apríla 2025. Za účasti desaťtisícov veriacich a množstva zahraničných delegácií sa v sobotu na Námestí sv. Petra vo Vatikáne začal pohreb pápeža Františka. Pohrebné obrady vedie dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re, informuje TASR. Podľa očakávania sa na pohrebe Františka zúčastní najmenej 200.000 veriacich. František bude prvým pápežom po viac než 100 rokoch, ktorého nepochovajú v Bazilike svätého Petra. Namiesto toho si za miesto svojho posledného odpočinku vybral práve Baziliku Panny Márie Väčšej, kam sa pohrebný sprievod s jeho rakvou po obradoch presunie. Pápež František zomrel na Veľkonočný pondelok vo veku 88 rokov. FOTO TASR/AP The coffin of Pope Francis is carried into St Peter's Square for his funeral, at the Vatican, Saturday, April 26, 2025. (AP Photo/Markus Schreiber) Foto:

Vatikán 26. apríla (TASR) - Po skončení pohrebnej omše v sobotu napoludnie na Námestí svätého Petra preniesli rakvu s pápežom Františkom naspäť do rovnomennej baziliky. Rakvu následne umiestnili do papamobilu, ktorý ju vezie do asi šesť kilometrov vzdialenej Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore), kde pápeža pochovajú. Podľa aktualizovaného odhadu Vatikánu sa na pohrebnej omši zúčastnilo asi 250.000 veriacich, informuje TASR.Prítomný dav veriacich opätovne zatlieskal vo chvíli, keď nosiči v bielych rukaviciach zdvihli pápežovu rakvu. Spolu s ňou sa do Baziliky svätého Petra vrátili aj prítomní kardináli.Pochovanie pápeža do jednoduchého hrobu označeného nápisom Franciscus ('František' v latinčine) bude neverejné. V obľúbenej mariánskej bazilike zosnulej hlavy katolíckej cirkvi je pochovaných sedem ďalších pontifikov. Františka v nej pochovajú ako prvého po viac ako 350 rokoch.Celú cestu pohrebného sprievodu lemujú davy veriacich. Na bezpečnosť dohliadajú stovky policajtov v uniformách aj v civilnom oblečení.