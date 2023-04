Skončili sa výsluchy podozrivých z útokov v Bruseli z roku 2016

Brusel 14. apríla (TASR) - Na súde v Belgicku sa vo štvrtok skončila fáza krížových výsluchov v prípade s podozrivými z teroristických atentátov v Bruseli z marca 2016. Väčšina obžalovaných pritom odmietla požiadať o odpustenie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Väčšina obžalovaných reagovala na žiadosť právnika obetí útokov tým, že sú nevinní, a preto sa ospravedlniť nemôžu. Iní zase uviedli, že v útokoch nezohrali ústrednú úlohu.



Samovražedné bombové útoky na letisku v Bruseli a v tamojšom metre si 22. marca 2016 vyžiadali 32 obetí na životoch a stovky zranených. K útokom sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).



K útokom v Bruseli prišlo niekoľko mesiacov po atentátoch džhádistov v Paríži z novembra v roku 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí. Vyšetrovatelia pritom predpokladajú, že bunky IS, ktoré stáli za týmito útokmi, boli prepojené.



"Žiadať o odpustenie je ako priznať vinu a už som vám povedal, že to neboli moje obete," uviedol Salah Abdeslam, jediný žijúci člen jednotky džihádistov, ktorá podnikla útoky v Paríži. Na súde vo Francúzsku, na ktorom ho odsúdili na doživotie za tieto atentáty, pritom o odpustenie prosil so slzami v očiach.



Abdeslam zároveň poprel, že by útoky z Paríža a Bruselu boli prepojené.



Spomedzi desiatich obžalovaných požiadal o odpustenie 38-ročný Mohamed Abrini, ktorý bol podľa vyšetrovateľov jedným z páchateľov útokov na letisku v Bruseli. Abrini sa údajne na poslednú chvíľu rozhodol, že svoju bombu na letisku neodpáli.



Podobne ako Abdeslam aj Abrini bol odsúdený na doživotie za útoky v Paríži, ktoré sa taktiež rozhodol nevykonať. Namiesto toho odišiel deň pred útokmi do Bruselu.



Deväť z desiatich obžalovaných je počas súdneho procesu vo väzbe s vysokým stupňom ostrahy. Desiaty obvinený Oussama Atar, ktorý je považovaný za objednávateľa atentátov v Bruseli, je súdený v neprítomnosti. Predpokladá sa, že bol zabitý niekde medzi Irakom a Sýriou.