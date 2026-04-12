Skončilo sa dočasné prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom
Autor TASR
Kyjev 12. apríla (TASR) - Skončilo sa prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré platilo počas pravoslávnych Veľkonočných sviatkov. Začalo sa v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a vypršalo o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Počas jeho trvania sa obe strany navzájom obviňovali z útokov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.