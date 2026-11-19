< sekcia Zahraničie
Skončilo sa trojstranné stretnutie prezidentov Číny, Ruska a USA
Rokovania sa údajne skončili vo štvrtok približne o 17.50 h miestneho času (10.50 SEČ).
Autor TASR
Šen-čen 19. novembra (TASR) - Trojstranná schôdzka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina v čínskom meste Šen-čen sa skončila, informovali čínske štátne médiá. Historické stretnutie trvalo hodinu a pol, píše TASR podľa správy stanice Sky News.
Rokovania sa údajne skončili vo štvrtok približne o 17.50 h miestneho času (10.50 SEČ). Trumpova kolóna vyrazila na letisko o sedem minút neskôr.
„Skutočne píšeme dejiny,“ povedal v úvodnom vyhlásení Trump. „Spojené štáty, Rusko a Čína majú jedinečné predpoklady na to, aby diskutovali o tom, ako znížiť počet jadrových zbraní na Zemi a tiež ako znížiť riziko ich použitia,“ povedal americký prezident na začiatku stretnutia. Avizoval, že na schôdzke budú diskutovať aj o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou.
Stretnutie v takomto zložení sa dosiaľ nikdy neuskutočnilo, pripomína agentúra DPA s tým, že medzi najvyššími predstaviteľmi týchto troch veľmocí sa doteraz konali len bilaterálne rozhovory. Napríklad na summite skupiny G20 v japonskej Osake v roku 2019 boli Trump, Putin aj Si, no aj tam rokovali len dvojstranne.
Rokovania sa údajne skončili vo štvrtok približne o 17.50 h miestneho času (10.50 SEČ). Trumpova kolóna vyrazila na letisko o sedem minút neskôr.
„Skutočne píšeme dejiny,“ povedal v úvodnom vyhlásení Trump. „Spojené štáty, Rusko a Čína majú jedinečné predpoklady na to, aby diskutovali o tom, ako znížiť počet jadrových zbraní na Zemi a tiež ako znížiť riziko ich použitia,“ povedal americký prezident na začiatku stretnutia. Avizoval, že na schôdzke budú diskutovať aj o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou.
Stretnutie v takomto zložení sa dosiaľ nikdy neuskutočnilo, pripomína agentúra DPA s tým, že medzi najvyššími predstaviteľmi týchto troch veľmocí sa doteraz konali len bilaterálne rozhovory. Napríklad na summite skupiny G20 v japonskej Osake v roku 2019 boli Trump, Putin aj Si, no aj tam rokovali len dvojstranne.