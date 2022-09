Skonfiškované jedlo od ľudí pred Westminsterom prebrala charita

Londýn 18. septembra (TASR) - Neskonzumované potraviny, ktorými sa pre prípad hladu zásobili ľudia čakajúci na možnosť vzdať poctu zosnulej kráľovnej Alžbete, musia byť na vstupe do areálu parku Victoria Tower Gardens odovzdané. Do Westminsterského paláca totiž nie je dovolené brať jedlo ani nápoje a všetky takéto predmety sú konfiškované.



Ujíma sa ich následne londýnska charitatívna organizácia The Felix Project, ktorá predpokladá, že takto získa viac ako dve tony potravín - väčšinou čipsov, čokolád a sušienok. Organizácia prijíma aj už nepotrebné prikrývky a deky.



Ako v nedeľu informovala britská stanica BBC, potraviny budú rozdelené tisícom komunitných centier v celom Londýne.



"Tieto potraviny sú veľmi jedinečným darom a pomôžu stovkám ľudí, ktorí majú problémy so zaobstarávaním si jedla," uviedla pre BBC výkonná riaditeľka charitatívnej organizácie Charlotte Hillová.



"Je nám cťou, že sme mohli zohrať malú úlohu pri tejto nesmierne dojímavej udalosti a že sa vykoná ďalšie dobro," dodala Hillová.