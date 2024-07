Prieskum: Tretina Ukrajincov by prijala stratu územia za koniec vojny

Kyjev 23. júla (TASR) - Takmer tretina Ukrajincov by bola ochotná prijať určité územné ústupky voči Rusku, ak by to znamenalo rýchle ukončenie vojny. Uvedené číslo predstavuje oproti vlaňajšku až trojnásobný nárast takýchto názorov. Údaje vychádzajú z najnovšieho prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS). Výsledky sondáže zverejnili v utorok, približuje ich agentúra Reuters.



Väčšina Ukrajincov sa však stále odmieta vzdať akéhokoľvek územia v prospech Ruska. Prieskum vykonal KIIS v dňoch 16. až 22. mája na vzorke 1067 ľudí žijúcich na území, ktoré má Kyjev stále pod svojou kontrolou. Spomedzi respondentov súhlasilo s určitou formou územných ústupkov 32 percent, zatiaľ čo zhruba pred rokom sa takto vyjadrovalo len desať a koncom roka len 19 percent.



Striktne proti akýmkoľvek takýmto ústupkom sa v najnovšej sondáži vyjadrilo 55 percent Ukrajincov. Reuters približuje, že v prieskume sa respondentov nepýtali, akým územným ústupkom by boli otvorení, ani aké veľké by mohli byť.



KIIS uviedol, že opýtaní zároveň nepovažovali takéto ústupky nevyhnutne za uznanie toho ktorého územia za ruské. "Niektorí ľudia sú napríklad pripravení odložiť oslobodzovanie určitých území na vhodnejší čas," kontoval inštitút výsledky svojej sondáže.



Výkonný riaditeľ KIIS Anton Hrušeckyj na margo výsledkov zdôraznil, že Ukrajinci sú naďalej proti myšlienke dosiahnuť mierové urovnanie vojny s Ruskom '"za každú cenu".



Rusko momentálne okupuje približne 18 percent z územia Ukrajiny, a to vrátane Krymského polostrova, ktorý anektovalo už roku 2014. Predvlani Moskva anektovala aj Záporožskú, ale aj Luhanskú, Doneckú a Chersonskú oblasť, hoci tieto ukrajinské územia stále nemá plne pod kontrolou.