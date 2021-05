Škótska národná strana zvíťazila v regionálnych parlamentných voľbách

Londýn 9. mája (TASR) - Škótska národná strana (SNP) úradujúcej premiérky Nicoly Sturgeonovej zvíťazila v regionálnych parlamentných voľbách, ale tesne minula absolútnu väčšinu v zákonodarnom zbore.



Strana získala v 129-člennom parlamente 64 kresiel, pričom na absolútnu väčšinu je treba 65 mandátov, informovali v sobotu tlačové agentúry DPA a AFP, citujúc z vyhlásenia volebnej komisie v Edinburghu.



Zelení, ktorí sa taktiež zasadzujú za nezávislosť Škótska, však získali osem kresiel; stúpenci škótskej suverenity tak majú teraz jasnú väčšinu. Pre SNP ide o zisk už štvrtého funkčného obdobia.



Komunálne voľby a voľby 39 policajných komisárov a starostov v 13 obciach, ktoré boli o rok posunuté z dôvodu pandémie, sa v Spojenom kráľovstve konali vo štvrtok. Zástupcov do regionálnych parlamentov si volili obyvatelia Škótska a Walesu.



Sturgeonová opakovane vyhlásila, že v prípade víťazstva v májových voľbách plánuje uskutočniť ďalšie referendum o nezávislosti Škótska. Na to však potrebuje súhlas britskej vlády. Sturgeonová tvrdí, že neexistujú dôvody na to, aby Londýn referendum blokoval.



Štvrtkové regionálne a komunálne voľby boli prvými veľkými voľbami v Spojenom kráľovstve od brexitu, ako aj od vypuknutia koronavírusovej pandémie. Spočítavanie hlasov z dôvodu protipandemických opatrení trvalo dlhšie než obvykle.