Škótska nezávislosť bude vo voľbách prioritou SNP, tvrdí líder strany

Edinburgh 24. júna (TASR) - Škótska národná strana (SNP) bude v ďalších parlamentných voľbách v Spojenom kráľovstve bojovať "na prvom mieste" za nezávislosť, uviedol v sobotu škótsky premiér Humza Yousaf. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Yousaf na zjazde SNP v meste Dundee prisľúbil, že sa bude usilovať o nové rokovania s vládou Spojeného kráľovstva o nezávislosti Škótska, ak strana vo voľbách, ktoré sa očakávajú na budúci rok, získa najviac škótskych kresiel.



"Dovoľte mi, aby som sa vyjadril jasne - ak SNP tieto voľby vyhrá, potom ľudia prehovoria. Budeme sa snažiť rokovať s vládou Spojeného kráľovstva o tom, ako dať demokratický účinok tomu, aby sa Škótsko stalo nezávislým národom," vyhlásil Yousaf.



Jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď podpora SNP zo strany verejnosti klesá po zatknutí bývalej líderky strany a expremiérky Nicoly Sturgeonovej, ktorá bola v uplynulých rokoch kľúčovou osobnosťou hnutia za škótsku nezávislosť.



Sturgeonová, ktorá sa dostala k moci po poslednom - neúspešnom - referende o odtrhnutí sa Škótska od Spojeného kráľovstva v roku 2014, vo februári nečakane oznámila svoju rezignáciu s tým, že jej chýba "energia" na zotrvanie vo funkcii.



Polícia ju začiatkom júna zatkla a vypočúvala v súvislosti s obvineniami zo zlého hospodárenia s financiami SNP, niekoľko týždňov po tom, ako úrady zadržali aj jej manžela Petra Murrella, bývalého výkonného riaditeľa strany. Obaja popreli akékoľvek pochybenie a boli prepustení bez obvinenia.



SNP je v škótskej politike dominantnou silou už takmer dve desaťročia. V škótskom parlamente má v súčasnosti 64 poslancov z celkového počtu 129 a vládne v koalícii so Zelenými, ktorí sú taktiež za nezávislosť Škótska.



SNP zároveň v parlamente Spojeného kráľovstva v Londýne zastupuje 48 z 59 škótskych volebných obvodov. Nedávny prieskum spoločnosti YouGov naznačil, že ak by sa parlamentné voľby konali teraz, stratila by takmer polovicu kresiel.



Vláda Spojeného kráľovstva trvá na tom, že referendum v roku 2014 vyriešilo otázku škótskej nezávislosti na celú generáciu.



Sturgeonová však túto tému oživila o dva roky neskôr - po hlasovaní o brexite, keď sa väčšina Škótov rozhodla zostať v Európskej únii, zatiaľ čo väčšina voličov v celom Spojenom kráľovstve hlasovala za odchod.



Sturgeonová na nasledujúcich britských premiérov naliehala, aby umožnili ďalšie hlasovanie o nezávislosti, a po opakovanom odmietnutí sa obrátila na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva.



Ten vlani v novembri zablokoval pokus škótskej vlády o usporiadanie ďalšieho plebiscitu a rozhodol, že táto právomoc je "vyhradená" len vláde Spojeného kráľovstva.



Sturgeonová vyhlásila, že vláda pod vedením SNP sa bude snažiť využiť nasledujúce parlamentné voľby ako "de facto referendum" o oddelení sa Škótska po viac ako 300 rokoch.