Polícia pátra po paraglajdistovi, ktorý lietal nad Trumpovým rezortom

Londýn 14. júla (TASR) - Škótska polícia pátra po paraglajdistovi, ktorý v piatok večer počas letu rozvinul protestný transparent organizácie Greenpeace nad golfovým rezortom Turnberry, kde je cez víkend ubytovaný majiteľ rezortu americký prezident Donald Trump so svojou manželkou Melaniou. V sobotu o tom informoval policajný inšpektor Stephen McCulloch.



Uviedol, že protestujúci muž narušil bezletovú zónu nad hotelom v Turnberry v západnom Škótsku a spáchal tak trestný čin.



Medzinárodná nezisková organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace vydala podľa tlačovej agentúry AP oznámenie, že paraglajdista rozvinul v piatok večer transparent s nápisom "Trump: hlboko podpriemerný" na protest proti prezidentovej environmentálnej a migračnej politike. Organizácia dodala, že tento protest prinútil Trumpa ukryť sa. V oznámení ďalej napísala, že "keď sa paraglajdista objavil nad hlavami, videl, ako šéf Bieleho domu zrýchlil krok a poklusom sa ponáhľal smerom k vchodu hotela".



Greenpeace uviedol, že o husárskom kúsku informoval políciu desať minút pred tým, ako sa paraglajdista objavil na oblohe nad golfovým rezortom.



Podľa očakávania sa v sobotu po celom Škótsku, vrátane metropoly Edinburgh, zapoja do protestov proti Trumpovi tisíce ľudí. Stovka demonštrantov sa už zhromaždila aj v samotnom Turnberry.



Americký prezident pricestoval vo štvrtok na svoju prvú oficiálnu návštevu Spojeného kráľovstva v úrade prezidenta. V Londýne proti jeho politike v piatok popoludní protestovalo podľa organizátorov okolo 100.000 ľudí.



Z Turnberry odletí Trump do fínskeho hlavného mesta Helsinki na pondelkový summit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.