Škótska polícia zadržala ďalšiu osobu kvôli škodám v Trumpovom rezorte

Edinburgh 11. apríla (TASR) - V súvislosti so škodami spôsobenými na golfovom ihrisku amerického prezidenta Donalda Trumpa v Škótsku polícia zadržala a obvinila ďalšiu osobu, 21-ročnú ženu. Celkový počet zadržaných pre tento incident tak stúpol na šesť, dvoch z nich medzitým prepustili. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Polícia bola privolaná do strediska Turnberry 8. marca v ranných hodinách. Na mieste našli rozkopanú trávnatú plochu, namaľovaný nápis „Gaza nie je na predaj“ a červenou farbou potretú aj jednu z budov.



Prvú osobu, 33-ročného Kierana Robsona, zadržali o štyri dni neskôr a obvinili z úmyselného poškodzovania. Robson sa počas krátkeho pojednávania k činu nepriznal a bol prepustený na kauciu až do ďalšieho súdneho konania.



Takisto 33-ročného Rickyho Southalla a 55-ročného Umzu Bashira polícia zadržala 4. apríla, a podobne ako v prípade Robsona oboch obvinila z úmyselnej ujmy. Ani jeden sa k činom nepriznal a tiež ich prepustili na kauciu do ďalšieho pojednávania.



V rámci vyšetrovania predtým zadržali aj 75-ročného muža a 66-ročnú ženu. Medzičasom oboch prepustili na slobodu až do ukončenia vyšetrovania. Vo štvrtok do väzby vzali 21-ročnú ženu z Liverpoolu.



Podľa škótskej vlády sa definuje trestný čin úmyselnej ujmy ako úmyselné, bezohľadné a zlomyseľné zničenie alebo poškodenie cudzieho majetku. Obvinenie by sa pri tomto čine malo vzniesť len v prípade, ak sa spôsobí rozsiahla škoda, ak je hodnota škody značná alebo ak dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie či napríklad záplavám.



Neexistuje žiadna konkrétna finančná hodnota, pri ktorej by sa prípadný trestný čin evidoval ako úmyselná ujma, a nie ako vandalizmus. V prípade vandalizmu by však údajná škoda musela byť v hodnote niekoľko tisíc libier.