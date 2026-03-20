Škótska polícia zadržala dve osoby pri pokuse o vniknutie na základňu
Autor TASR
Londýn 20. marca (TASR) - Škótska polícia v piatok oznámila, že zadržala dve osoby, ktoré sa pokúšali vniknúť na základňu Kráľovského námorníctva na severozápade Británie, kde sú umiestnené britské ponorky vybavené jadrovými zbraňami. Tamojšie médiá identifikovali jedného zo zadržaných ako Iránca. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.
„Vo štvrtok 19. marca 2026 okolo 17.00 h sme boli informovaní o dvoch osobách, ktoré sa pokúšali vniknúť na základňu britského námorníctva HMNB Clyde,“ uviedla škótska polícia vo svojom vyhlásení zaslanom agentúre AFP.
„V súvislosti s týmto incidentom bol zatknutý 34-ročný muž a 31-ročná žena, vyšetrovanie stále prebieha,“ dodala polícia bez uvedenia ďalších podrobností.
Na námornej základni Clyde, známej ako Faslane, sídlia všetky jadrové ponorky Kráľovského námorníctva vrátane štyroch ponoriek triedy Vanguard vybavených balistickými raketami, ktoré nesú jadrové strely Trident.
Spojené kráľovstvo umožnilo USA využívať dve svoje vojenské základne – Fairford na juhozápade Anglicka a Diego Garcia v Indickom oceáne – na operácie v rámci vojny proti Iránu, ktoré britská vláda označuje za čisto „obranné“.
