Škótska premiérka chce nové referendum o nezávislosti už v roku 2021

Edinburgh 27. novembra (TASR) – Škótska premiérka Nicola Sturgeonová chce, aby sa referendum o nezávislosti Škótska od Spojené kráľovstva konalo už budúci rok. Informoval o tom v piatok britský denník The Times.



„Škótsko by malo mať možnosť vybrať si, či sa stane nezávislým v prvej alebo druhej polovici funkčného obdobia novozvoleného (škótskeho) parlamentu," povedala líderka vládnucej Škótskej národnej strany. Sturgeonová podľa vlastných slov očakáva, že príslušné hlasovanie sa bude konať zrejme už "v prvej polovici" funkčného obdobia budúceho škótskeho parlamentu, ktorý vzíde z budúcoročných regionálnych volieb.



Parlamentné voľby sú v Škótsku naplánované na máj 2021 a očakáva sa, že si v nich pozíciu opäť upevnia nacionalisti zo Škótskej národnej strany. Opätovné volebné víťazstvo bude Sturgeonová považovať za mandát na konanie druhého referenda o nezávislosti.



V prvom plebiscite Škóti v roku 2014 odmietli nezávislosť v pomere 55 ku 45 percentám. Tábor stúpencov vyhlásenia škótskej samostatnosti však odvtedy zosilnel v dôsledku odchodu Británie z EÚ, proti ktorému bola väčšina Škótov.



Brexit podľa škótskej vlády zásadne zmenil politickú situáciu, čo si vyžaduje konanie ďalšieho referenda o škótskej nezávislosti. Nespokojnosť s britskou vládou medzi Škótmi posilnila aj súčasná pandémia nového koronavírusu.



V 14 prieskumoch verejnej mienky sa za nezávislosť Škótska vyslovilo od 51 do 59 percent respondentov. Prieskumy z rokov 2017 – 2019 však prevažne naznačovali, že väčšina Škótov si rozpad Spojeného kráľovstva neželá.



Britský premiér Boris Johnson je proti konaniu ďalšieho referenda o škótskej nezávislosti v dohľadnej budúcnosti. Škóti podľa neho odpovedali na otázku svojej samostatnosti už v roku 2014 a preto by sa mala celá záležitosť riešiť najskôr až v ďalšej generácii.