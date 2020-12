Škótska premiérka: EÚ by nás privítala s otvorenou náručou

Rím 18. decembra (TASR) - Nezávislé Škótsko by sa dokázalo rýchlo znovu pripojiť k Európskej únii. V piatok to vyhlásila premiérka krajiny Nicola Sturgeonová, ktorú citovala agentúra DPA.



"EÚ by nás privítala s otvorenou náručou a rýchlo. Boli sme v Európe 40 rokov, sme veľmi spokojní s jednotným trhom, so smernicami a s nariadeniami EÚ," povedala Sturgeonová v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica.



Sturgeonová opätovne vyzvala britského premiéra Borisa Johnsona, aby povolil druhé referendum o nezávislosti Škótska, ak jej vládnuca Škótska národná strana (SNP) zvíťazí v májových regionálnych parlamentných voľbách.



"Máme na to právo. Nemôže nám (referendum) odmietnuť, ak SNP v máji získa viac ako 50 percent hlasov... zvíťazí demokracia, nepochybujem o tom," povedala.



Sturgeonová uviedla, že dúfa, že Británia dokáže po brexite uzavrieť dohodu s EÚ a prosperovať mimo bloku, no dodala, že osoby stojace za brexitom "každý deň preukazujú svoju ignoranciu a neschopnosť".



V prvom plebiscite Škóti v roku 2014 odmietli nezávislosť v pomere 55 ku 45 percentám. Tábor stúpencov vyhlásenia škótskej samostatnosti však odvtedy zosilnel v dôsledku odchodu Británie z EÚ, proti ktorému bola väčšina Škótov.



Britský premiér Boris Johnson je proti konaniu ďalšieho referenda o škótskej nezávislosti v dohľadnej budúcnosti. Škóti podľa neho odpovedali na otázku svojej samostatnosti už v roku 2014 a preto by sa mala celá záležitosť riešiť najskôr až v ďalšej generácii.