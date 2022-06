Škótska premiérka navrhla referendum o nezávislosti

Edinburgh 28. júna (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v utorok navrhla, aby sa v Škótsku konalo konzultatívne referendum o vyhlásení nezávislosti od Veľkej Británie, a to 19. októbra budúceho roku. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



O konaní referenda by mal rozhodovať škótsky parlament. Sturgeonová však pripustila, že Škótsko samotné napokon nebude môcť zorganizovať referendum bez súhlasu Londýna. Na možnosť usporiadania referenda sa chce škótska premiérka spýtať aj Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva.



Referendová otázka má znieť rovnako ako v roku 2014: "Malo by sa Škótsko stať nezávislou krajinou?" Agentúra AP pripomína, že 55 percent Škótov v referende v roku 2014 hlasovalo za zotrvanie v Spojenom kráľovstve.



Centrálna vláda Borisa Johnsona odmieta usporiadanie nového referenda o nezávislosti Škótska tvrdiac, že túto záležitosť už vyriešilo hlasovanie v roku 2014. Sturgeonová, ktorá je predsedníčkou Škótskej národnej strany, však tvrdí, že situácia sa odvtedy v dôsledku brexitu zmenila.



Opozičné strany Sturgeonovú kritizujú za jej "posadnutosť" ďalším referendom a zdôrazňujú, že by sa radšej mala zaujímať o praktickejšie veci, ako napríklad rast životných nákladov v Škótsku.