Škótska premiérka údajne neporušila ministerský kódex

Edinburgh 23. marca (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová neporušila ministerský kódex počas interného vládneho vyšetrovania obvinení zo sexuálneho obťažovania voči jej predchodcovi Alexovi Salmondovi. Vyplýva to z pondelkovej správy nezávislého vyšetrovateľa Jamesa Hamiltona, z ktorej citovala spravodajská stanica Sky News.



"Zastávam názor, že premiérka neporušila v tejto veci ustanovenia ministerského kódexu," povedal nezávislý poradca vlády pre ministerské štandardy Hamilton. Jeho úlohou bolo vyšetriť, či sa Sturgeonová "pokúsila ovplyvniť priebeh vyšetrovania" voči jej predchodcovi Salmondovi, ako aj to, či zavádzala škótsky parlament. Hamilton zároveň skúmal či Sturgeonová konala v súlade so spomínaním kódexom, keď nahrávala stretnutia a telefonáty so Salmondom.



Sturgeonovej konanie v prípade Salmonda vyšetroval aj škótsky parlamentný výbor, zložený zo štyroch poslancov vládnej Škótskej národnej strany (SNP) a piatich opozičných poslancov, ktorý by mal svoje zistenia zverejniť už v utorok. Podľa informácií Sky News dospel k opačnému výsledku ako Hamilton, a síce, že premiérka parlament zavádzala.



Škótsky parlament by mal zároveň v utorok hlasovať v súvislosti s prípadom Salmonda o vyslovení nedôvery Sturgeonovej.



Expremiéra Salmonda vlani v marci súd zbavil všetkých obvinení zo sexuálnych trestných činov voči deviatim ženám, z ktorých ho škótska prokuratúra obvinila v januári 2019.



Bývalý líder Škótskej národnej strany (SNP) pravdivosť obvinení dlhodobo popieral a tvrdil, že sa "nijakého trestného činu nedopustil". Obvinenia voči svojej osobe označil za politicky motivované a tvrdil, že Sturgeonová a jej spolupracovníci chceli poškodiť jeho povesť a dokonca ho dostať do väzenia.



Škótsky najvyšší súd mu v roku 2019 dal za pravdu rozhodnutím, že vyšetrovanie vlády bolo nezákonné a "očividne zaujaté", a priklepol mu odškodné vo výške 500.000 britských libier (579.000 eur). Sturgeonová následne sama požiadala Hamiltona o prešetrenie jej konania, píše Sky News.



Sturgeonová začiatkom marca priznala, že jej vláda sa v rámci vyšetrovania dopustila viacerých chýb, avšak zdôraznila, že ani jeden z jej ministrov "nekonal na základe zlej vôle alebo ako súčasť sprisahania" proti expremiérovi.



Salmonda obvinilo viacero žien vrátane jednej poslankyne SNP. Trestných činov sa mal podľa nich dopustiť v období, keď pôsobil vo funkcii škótskeho premiéra (2007 - 2014). Zo svojej strany vystúpil v dôsledku týchto obvinení v roku 2018.