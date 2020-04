Sturgeonová: Sociálny odstup bude nevyhnutný zrejme do konca roka

Edinburgh 23. apríla (TASR) - Život sa pravdepodobne nevráti do normálu ešte ani vtedy, keď budú zrušené tie najprísnejšie obmedzenia v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2. Vyhlásila to vo štvrtok škótska premiérka Nicola Sturgeonová s tým, že sociálny odstup bude potrebné dodržiavať možno až do konca roka i dlhšie. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Návrat k normálnemu (životu) tak, ako ho poznáme, nie je v blízkej budúcnosti pravdepodobný... O čo sa budeme snažiť, je nájsť novú normálnosť - spôsob života bok po boku s vírusom, ale takým spôsobom, že ho budeme mať pod kontrolou," povedala Sturgeonová na tlačovej konferencii v Edinburghu.



"Sociálny odstup a obmedzovanie našich kontaktov s inými budú súčasťou života ešte dlhé obdobie - určite až dovtedy, kým liečba a nakoniec vakcína neponúknu iné riešenia. To znamená, že zrejme do konca tohto roka - a možno aj dlhšie," dodala.



Premiérka Škótska povedala, že potenciálne uvoľňovanie opatrení by sa muselo diať postupne a na začiatku by išlo pravdepodobne o malé zmeny, ktoré by sa zrušili, ak by mali neželané dôsledky.



Sturgeonová však poznamenala, že ešte skôr, než sa zmiernia napríklad obmedzenia sociálnych kontaktov, by sa v krajine mohli otvoriť niektoré podniky či školy, napísala na svojom webe spravodajská stanica Sky News. Podmienkou však je zabezpečiť dvojmetrovú vzdialenosť medzi ľuďmi - dosiahnuť by sa to dalo zmenou usporiadania lavíc v triedach a ďalšou možnosťou je aj to, že by sa do škôl nevrátili naraz všetky deti.



Denník The Guardian uviedol, že v Škótsku vo štvrtok pribudlo 58 nových úmrtí na koronavírus, čím ich celkový počet stúpol na 1120. Počet nakazených sa zvýšil o 371 na 9409.