Škótska spoločnosť začala testovať raketové motory z 3D tlačiarne

Edinburgh 19. júna (TASR) - Škótska spoločnosť Skyrora začala s testami raketových motorov vyrobených 3D tlačiarňou. Ak sa osvedčia a Skyrora získa licenciu od britského Úradu civilného letectva, chcela by začať s letmi do vesmíru. V pondelok to uviedla televízia Sky News, informuje TASR.



Na výrobu raketových motorov Skyrora po prvýkrát použila svoju vlastnú 3D tlačiareň Skyprint 2. Spoločnosť uvádza, že touto metódou by sa dal čas výroby motorov skrátiť o polovicu a v porovnaní s predošlými modelmi by sa dokázali ušetriť i náklady.



Testy raketových motorov sa uskutočnia v najväčšom testovacom stredisku v Británii, ktoré Skyrora zriadila v škótskom regióne Midlothian. Motory budú počas letných mesiacov každý týždeň spustené na 250 sekúnd, čo je čas potrebný na dosiahnutie obežnej dráhy počas skutočnej vesmírnej misie.



Riaditeľ Skyrory Volodymyr Levykin, ktorý pochádza z Ukrajiny, uviedol, že nové motory spoločnosť posunuli o krok bližšie k tomu, aby zrealizovala svoj prvý komerčný vesmírny let.



"Nová technológia motorov a záväzok k udržateľnejším dizajnom sú dôkazom, že v britskom vesmírnom sektore dochádza k inováciám," povedal Levykin.



Ak budú testy motorov vytlačených na 3D tlačiarni úspešné, firma by chcela vyskúšať aj trojstupňovú nosnú raketu Skyrora XL, ktorá bude mať 23 metrov a schopnosť uniesť až 315 kilogramov nákladu. Spoločnosť už úspešne otestovala druhý a tretí stupeň rakety, no prvý stupeň zodpovedný za naštartovanie motorov a vynesenie rakety do vzduchu, sa musí odskúšať s novými motormi vyrobenými za pomoci 3D tlačiarne.



Sky News pripomína, že prvý pokus o vypustenie vesmírnej rakety z územia Spojeného kráľovstva, ktorý sa konal v januári, skončil neúspechom. Raketu vlastnila spoločnosť Virgin Orbit, ktorá po neúspešnom pokuse ukončila činnosť.