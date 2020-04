Škótska vláda chce dekriminalizovať rúhanie

Edinburgh 24. apríla - Škótska vláda v piatok zverejnila návrh zákona, na základe ktorého by bol oficiálne zrušený trestný čin rúhania. Stalo by sa tak viac než 175 rokov, odkedy bolo v Škótsku poslednýkrát vznesené obvinenie tohto druhu, informovala agentúra AFP.



Vláda v Edinburghu uviedla, že zaraďovanie rúhania medzi trestné činy spáchané z nenávisti nereflektuje spoločnosť", v ktorej Škóti v súčasnosti žijú.



Škótsky minister spravodlivosti Humza Yousaf v tejto súvislosti dodal, že zákonodarstvo bude v danej sfére modernizované tak, aby pokrývalo aj diskrimináciu na základe veku, rasy, náboženstva a sexuálnej orientácie, ako aj diskrimináciu hendikepovaných osôb.



Vytvorením takýchto zákonov parlament podľa jeho slov "vyšle jasný signál obetiam, páchateľom, komunitám a spoločnosti ako takej, že delikty motivované predsudkami budú posudzované ako vážne a nebudú tolerované".



Škótsky návrh zákona uvítala aj organizácia Humanists UK, ktorá vedie kampaň za dekriminalizáciu rúhania už od roku 2015. Podľa názoru jej členov bude tento krok Škótska aj akýmsi symbolickým "vyjadrením solidarity s obeťami zákonov o rúhaní v iných krajinách sveta".



Posledný raz bolo v Škótsku obvinenie z rúhačstva vznesené v roku 1842 voči predajcovi kníh menom Thomas Peterson za to, že vo výklade svojho obchodu "vystavoval pohľadnice profánneho charakteru".



V Anglicku a Walese boli zákony proti rúhaniu zrušené len v roku 2008. Podobná legislatíva platila ešte donedávna aj v Dánsku, Kanade a Grécku a stále ju uplatňujú viaceré prevažne moslimské krajiny.