Škótska vláda uspela v hlasovaní o nedôvere

Londýn 1. mája (TASR) - Škótska vláda v stredu v parlamente uspela v hlasovaní o nedôvere. Škótska národná strana (SNP) tým získala príležitosť zvoliť si nového lídra, ktorý nahradí odstupujúceho premiéra Humzu Yousafa, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Vládu podporilo 70 členov v 129-člennom škótskom parlamente. Proti hlasovalo 58 poslancov.



Yousaf svoju rezignáciu oznámil v pondelok po tom, ako sa minulý týždeň rozpadla vládna koalícia SNP so zelenými. Tí však v stredajšom hlasovaní jeho vládu podporili.



Vyslovenie nedôvery vláde by viedlo k odstúpeniu všetkých ministrov a pravdepodobne by boli v Škótsku vyhlásené nové parlamentné voľby, píše Reuters.



Yousaf zotrvá v úrade, kým nebude zvolený jeho nástupca. Bývalý líder SNP John Swinney a poslankyňa Kate Forbesová uviedli, že zvažujú účasť v súboji o nového lídra.



Yousaf sa stal premiérom vlani v marci po odstúpení jeho predchodkyne Nicoly Sturgeonovej.