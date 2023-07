Škótski klimatickí aktivisti posprejovali portrét Karola III.

Edinburgh 27. júla (TASR) - Dvaja škótski klimatickí aktivisti z organizácie This Is Rigged v Edinburskej národnej galérii posprejovali portrét britského kráľa Karola III. V stredu to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



Incident sa odohral v stredu v popoludňajších hodinách. Aktivisti postriekali ružovou farbou ochranné sklo na portréte panovníka. Uviedli, že bojujú najmä proti udeľovaniu nových licencií a povolení týkajúcich sa ropy a plynu.



"Prečo si škótska vláda myslí, že je v poriadku dať zelenú ropným či plynovým projektom bez akéhokoľvek odporu? Ak chceme budúcnosť pre našich mladých, vláda sa musí postaviť proti novým licenciám na takéto projekty... Kým sa tak nestane, budeme útočiť na škótsku vládu a nútiť ju, aby sa postavila za obyvateľstvo," povedal jeden z aktivistov, 28-ročný Ben Taylor.



Hovorca Škótskych národných galérií informoval, že miestnosť, v ktorej k incidentu došlo, bude pre návštevníkov dočasne uzatvorená. Dodal však, že portrét Karola III. s najväčšou pravdepodobnosťou poškodený nebol.



Agentúra DPA pripomína, že členovia organizácie This Is Rigged sa aj v minulosti zúčastnili na viacerých protestných akciách. Minulý týždeň zablokovali napríklad ropný terminál v škótskom meste Clydebank, protestovali pred ropnou rafinériou v Grangemouth či vyliezli na súsošie Kelpies, ktoré vyobrazuje historickú úlohu koní v škótskom priemysle.